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大陸 大陸焦點 特派現場

第三艘航母「福建艦」下水　首顆氫彈試爆、神舟12號發射都發生在617

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母「福建艦」今（17）日正式下水，舷號為「18」，採用平直通長飛行甲板，航空母艦配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。在歷史上的6月17日，大陸首顆氫彈試爆成功，從此代表著具備核反制的能力，此外，神舟12號太空船也成功發射入軌，首批三名太空人正式展開太空站的建設及科學研究工作。

▲大陸首顆氫彈爆炸成功。（圖／翻攝福建日報）

▲大陸首顆氫彈爆炸成功。（圖／翻攝福建日報）

《新華社》報導，經中央軍委批准，我國第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。福建艦是我國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。

福建艦在命名前，一度引起網友及軍武迷的猜測，究竟是哪個省份可以拿下命名權。謎底揭曉後，福建是大陸對台第一線，命名背後的玄機讓外界不禁產生許多聯想。

▲▼為紀念中國人民解放軍建軍90週年，在北京「兩彈一星」事業專題巡迴展讓氫彈模型亮相。（圖／CFP）

▲大陸首顆爆炸成功的氫彈模型。（圖／CFP）

此外，歷史上的「617」也在大陸軍事科技發展上頻繁出現，其中，1967年6月17日上午8時20分，由徐克江機組駕駛的轟六甲型戰機在新疆羅布泊上空投下一具降落傘。伴隨著一聲巨響，中國第一顆氫彈空投試爆成功，當量330萬噸，距離中國首枚原子彈試爆成功，僅用了2年8個月。

▲▼陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務。（圖／翻攝CCTV）

▲神舟十二號太空人「首度出艙」。（圖／翻攝CCTV）

就在2021年6月17日，神舟12號載人飛船（太空船）成功入軌，將聶海勝、劉伯明及湯洪波送入太空並與大陸自主投放的太空站天和核心艙對接，這3名太空人也成為這座太空站的首批訪客，開啟大陸太空時代的新篇章。

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