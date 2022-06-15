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友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

▲▼監察院長陳菊接見聖露西亞駐臺大使路易斯並致贈院景銅盤。（圖／監察院提供）

▲監察院長陳菊接見聖露西亞駐台大使路易斯並致贈院景銅盤。（圖／監察院提供）

記者林銘翰／台北報導

聖露西亞駐台特命全權大使路易斯15日拜會監察院，監察院長陳菊表示，聖露西亞是台灣在加勒比海最重要的友邦，兩國同為島國，在距離上雖然遙遠，但在追求民主自由價值的理念相當一致，尤其聖露西亞也設有監察使，期待彼此在監察職權與人權領域上，未來能夠進一步交流與合作。

監察院晚間發布新聞稿說明，陳菊下午在監察院接見路易斯，本次拜會由陳菊率同監察院副院長李鴻鈞、監察委員林盛豐、葉宜津及監察院秘書長朱富美等人陪同，路易斯也當場品嚐台灣在地水果芒果及蓮霧，體驗台灣農產品的優良品質。

陳菊致詞時表示，聖露西亞是台灣在加勒比海最重要的友邦，兩國同為島國，在距離上雖然遙遠，但在追求民主自由價值的理念卻相當一致，並且對聖露西亞總理皮耶去年在聯合國發言支持台灣加入國際組織表達感謝。

陳菊指出，我國監察制度歷史悠久，監察委員超越黨派、獨立行使職權，針對公務員不法行為，依法進行調查、糾正、彈劾與糾舉。2020年8月1日我國成立國家人權委員會，由部分監察委員擔任人權委員，在國內有人權壓迫及侵害事件時，促進及保障人權。

陳菊提及，聖露西亞也設有監察使，期待彼此在監察職權與人權領域上，未來能夠進一步交流與合作。

路易斯致詞時則表示，自己曾經擔任國會議員，兩國政府體制及結構不同，他對我國的監察制度深感興趣，希望未來有更深入的認識及交流。

陳菊也說，路易斯是數學博士及教育專家，政治經歷及學歷背景豐富，深受眾望，期待其在台灣任職期間，能夠深入瞭解台灣特有的歷史文化，促進兩國各方面更加深入的交流與合作。

▼聖露西亞大使路易斯拜會監察院並致贈聖露西亞特產蘭姆酒。（圖／監察院提供）

▲▼聖露西亞大使路易斯拜會監察院並致贈聖露西亞特產蘭姆酒。（圖／監察院提供）

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