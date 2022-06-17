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澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

▲▼法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基16日在基輔舉行的一場記者會後握手擁抱。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基16日在基輔舉行的一場記者會後握手擁抱，澤倫斯基露出尷尬神情。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）自俄烏開戰以來首次訪問烏克蘭，與德國、義大利、羅馬尼亞的領導人16日一同抵達基輔。此前，馬克宏被基輔批評挺烏態度保守，先前受訪時更脫口「我們絕不能羞辱俄羅斯」。記者會上，馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基拍照時熱情相擁，但澤倫斯基一臉尷尬，似乎不太情願。

根據美媒「Insider」報導，馬克宏16日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）連袂訪問基輔，這是自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟各國領導人最高調的一次訪烏行程，由澤倫斯基引導著他們走入被戰火摧殘的首都郊區。

▲▼法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基16日在基輔舉行的一場記者會後握手擁抱。（圖／路透）

報導稱，5國元首合照中，澤倫斯基身穿標誌性的軍綠T恤與運動鞋，其他西裝筆挺的領導人顯得僵硬。而馬克宏在基輔的記者會上和澤倫斯基握手擁抱，臉上露出熱情微笑，但外媒記者拍攝的照片中，澤倫斯基卻是滿臉尷尬，雙眼直視鏡頭，心情看起來一點都不激動。

▲▼法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基16日在基輔舉行的一場記者會後握手擁抱。（圖／路透）

報導指出，這次訪烏正值烏克蘭爭取加入歐盟，並在頓巴斯的激戰中請求西方給予更多軍援之際，然而，法、德、義元首剛抵達不久，基輔各地就響起了空襲警報。同時，西方國家的團結與決心也受到質疑。馬克宏近幾個月來數次提到俄羅斯總統普丁不應該在烏克蘭受辱，因而遭受猛烈批評，基輔政府認為他是在呼籲烏方對莫斯科讓步。

▲▼法國總統馬克宏訪問基輔，與澤倫斯基合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統馬克宏高調訪問基輔，與澤倫斯基合影。（圖／達志影像／美聯社）

馬克宏5月9日在演講中談到烏克蘭戰爭時，他警告歐洲「永遠不要屈服於羞辱（他人）的誘惑」。澤倫斯基隨後回應，「我們不會為了幫普丁留面子，而用領土作為代價。」馬克宏6月又在接受法媒採訪時表示，「我們絕對不能羞辱俄羅斯，這樣在戰鬥停止的那天，我們才能透過外交手段建立一個退出的台階。」烏克蘭外長對這番「別羞辱俄羅斯」的呼籲發出嚴厲批評。

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