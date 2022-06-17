3個月內可能二度感染！指揮中心鬆口「研擬定義」　張上淳解釋了

▲專家諮詢小組召集人張上淳（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心召開專家會議討論二度感染定義，專家小組召集人張上淳今（17）日受訪表示，初步比較確定為2週內，如果症狀好轉又再度出現症狀且快篩陽性，會視為「症狀再反彈現象」，非再次感染；至於3個月內則有可能是陰陰陽陽，也有可能再次感染，就要綜合資訊判斷。

指揮中心日前解答確診解隔離後，3個月內仍出現快篩兩條線，大多是「陰陰陽陽」的階段，短時間內重複感染的機率低；但近期衍生不少爭議，包含再次陽性領藥、是否居家照護等。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則說，近期有不少人反應類似問題，這部分會再請專家討論。

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張上淳受訪表示，是否二次感染，3個月以後是比較容易認定，1~3個月之間必需要有資訊來綜合判斷。一般來說，兩週內比較容易可能有「症狀再反彈狀況」，主要是確診者經過治療症狀改善，快篩也陰性，但在停藥幾天之後，症狀又再出現，快篩又可能再出現陽性，PCR時Ct值又變成很低，此時應屬於原來的病毒沒有完全消除，不是再次感染。

張上淳也提到，症狀再現的人，比較確定是不用再次使用抗病毒藥物，且很快自己就會好，這時通常還是自主健康管理期間，專家建議還是盡量留在家裡，不要隨便外出，外出還是戴口罩，家裡也要注意和家人親密接觸，可能還是有傳染風險。

至於3個月內就要綜合資訊判斷。張上淳表示，有可能是陰陰陽陽，也有可能再次感染，如果病毒序列分析有不同，可以確定是再次感染，如果病毒序列分析之前，先採取必要作為，包含還是要小心是否傳染給別人，後續就是要和網區指揮官討論，確定是否真的再次感染。3個月以後，則由臨床醫師自行認定，參考症狀變化。

羅一鈞今日受訪表示，不管兩週、1個月、3個月等，專家都有提出，病毒量定義也有不同意見，因此，專家會議還需要彙整，指揮中心還在研擬最終文字版本，請以指揮中心公布版本為準。