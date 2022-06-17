殉職飛官徐大鈞公祭　爸穿兒送外套悲送愛子！妹致詞3度淚崩

▲空軍上尉徐大鈞的公祭17日在空軍官校舉行。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

年僅23歲的空軍飛官少尉徐大鈞5月31上午8時3分進行AT-3飛行訓練時，起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，不幸殉職。空軍官校今（17）日舉行徐大鈞的公祭告別式，除了頒授忠勇勳章也追贈為上尉，徐大鈞妹妹代表家屬致詞時三度淚崩，也透露爸爸今天穿著大鈞準備送給他的外套到場，最後與爸爸、媽媽3人向來賓鞠躬致謝。

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職告別式。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐大鈞的爸爸、媽媽、妹妹鞠躬感謝大家送大鈞最後一程。（圖／記者吳世龍攝）

在今天的告別式中，一開始的家祭儀式場面相當哀戚，徐大鈞的妹妹代表家屬上台致詞時3度哽咽，她代表爸爸向哥哥說，感謝他到最後一刻都沒有放棄控制飛機，這是他最不捨的地方，但是也非常感謝搜救人員的協助，而爸爸今天也穿著哥哥準備送給他的生日禮物外套到場，最後與爸爸、媽媽鞠躬感謝到場的來賓。





▲▼23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，妹致詞3度淚崩！爸穿兒送外套道別。（圖／記者吳世龍攝）

總統蔡英文也親自到場致詞，特別代表國家來謝謝大鈞，也感謝徐爸爸對國軍的支持，並勉勵所有國軍弟兄，要帶著大鈞的信念繼續努力打拼，並指示國防部務必全力協助照顧好大鈞的家屬，強調謝謝大鈞的努力，我們永遠以他為榮。

▲▼殉職飛官徐大鈞公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

現場也頒贈褒揚令，並由空軍代表行慰靈禮及國旗覆棺，空軍也將徐大鈞追贈上尉。由於徐大鈞駕乘AT-3殉職，空軍官校今天也將安排同型機AT-3型飛出追悼隊形於上空哀悼致意。

▲有航空迷去年在嘉義東石水溪靶場拍到31日失事的AT-3教練機。（圖／記者翁伊森翻攝）

徐大鈞殉職後，遺體在檢察官完成相驗的工作，暫厝在岡山區的大吉座墓園，而總統蔡英文也在6日前往空軍官校慰問飛官家屬，她對徐大鈞不幸殉職深感不捨，除向家屬深致關切之意，並希望家屬們務必保重身體。

▲空軍官校上尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

徐大鈞的公祭儀式於17日上午在空軍官校舉行，當天將有AT-3教練機的衝場儀式向徐大鈞致敬，對此，軍方也透過岡山區公所，針對官校附近的里民發出通知，告知14到16日中午將有機隊練習活動，可能對附近居民造成困擾，希望民眾體諒。