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聯想電競、輕薄2系列筆電上市！　售後服務再升級、優化使用體驗

▲PC大廠聯想日前舉辦新品發表會。（圖／翻攝自發表會直播）

▲PC大廠聯想日前舉辦新品發表會。（圖／翻攝自發表會直播）

記者吳康瑋／綜合報導

PC大廠聯想（Lenovo）最新搭載第12代Intel Core處理器的2大系列筆電，已正式啟售！在月初的新品發佈會中，聯想除推出全新的高階電競筆電Legion、IdeaPad Gaming 系列與輕奢Yoga系列外，還加碼2項「保固方案」，用戶只要從官方授權的實體經銷門市或購物網購買新機，即享有到府維修、免費快遞收送維修、全年無休電話技術支援等服務，全面優化使用者體驗。

聯想指出，新品包含於CES新亮相的WQHD+ 16 吋Legion 5i Pro，和WQHD的Legion 5i；以及5月初才全球發表的高階電競機種Legion 7i、Legion Slim 7i，與輕薄高效的Yoga系列，包括商務級Yoga Slim 9i、效能強勁的Yoga Slim 7i Pro X和Yoga Slim 7i Pro ，和僅984克起的輕薄Yoga Slim 7i Carbon，為移動商務人士提供良好效能。

▲PC大廠聯想日前舉辦新品發表會。（圖／翻攝自發表會直播）

▲PC大廠聯想日前舉辦新品發表會。（圖／翻攝自發表會直播）

聯想台灣總經理林祺斌指出，近期因為WFA隨處辦公的需求，用戶在選購筆電時不再只為了工作使用，而是期待一台筆電可以兼顧娛樂和工作。因此高效能電競筆電，以及輕薄便攜的高階機種成為消費者選購的主流。看準這個趨勢，團隊期待全新上市的產品能滿足消費者不論是娛樂、工作或是日常生活上的各種需求。

林祺斌指出，新機種全面搭載第12代Intel® Core™處理器，外型改版升級強調精品特色，不論是產品或是外包裝皆以回收材質打造，加速實現ESG永續發展目標。而這次推出的尊榮家用服務（Premium Care）和殿堂玩家服務（Legion Ultimate Support）2大升級保固方案，更可讓消費者在購機時更無後顧之憂，且保固期間每年還可以免費進行一次PC健檢，完善消費體驗。

▲PC大廠聯想日前舉辦新品發表會。（圖／翻攝自發表會直播）

▲PC大廠聯想日前舉辦新品發表會。（圖／翻攝自發表會直播）

此外，聯想指出，團隊為更設身處地為消費者著想，決定進一步提升現有保固，宣布自即日起，旗下通路購機時所提供的售後服務，將再升級，用戶凡購買任一家用第七代筆電，皆可升級享有最高3年的完整保固服務。針對電競筆電Legion系列，還加碼享有電競專業諮詢服務，用戶可來電諮詢如何升級硬體、暢玩遊戲。聯想透露，團隊以站在使用者的角度提供最優質的保固內容為己任，將全力滿足其需求。

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