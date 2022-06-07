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蘋果最新M2版筆電來囉！3萬7900元起跳　電池續航至少18小時

 ▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果全球開發者大會（WWDC）於今（7）日凌晨登場！蘋果公司（Apple Inc.）正式推出新款MacBook Air和13寸MacBook Pro，這2款新機皆搭載全新M2晶片，其突破性的效能表現較原先的M1晶片，還要更上層樓；該機配備更大的 13.6 吋Liquid Retina 顯示器、1080p FaceTime HD相機、四揚聲器音響系統以及 MagSafe 充電，電池續航力最長可達 18 小時。

蘋果指出，MacBook Air 作為全球最暢銷的筆記型電腦，在新機種的設計上，已將受使用者喜愛的特色融入、並帶到全新的層次；而該機的設計極為纖薄、效能也更優越，並且該機共推出四種外觀，包括「銀色」、「太空灰色」、「午夜色」和「星光色」等，吸引果粉們關注。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

蘋果指出，全球筆記型電腦暢銷亞軍MacBook Pro 也搭載最新的M2 晶片，並藉此獲得相當優異的效能，且其記憶體高達24GB，具備 ProRes加速功能，電池續航力上看 20 小時；而這2款搭載M2 晶片的超強筆電，再加上搭載M1 Pro和M1 Max的14吋及16吋MacBook Pro筆電，組成有史以來最堅強的陣容，不過這次推出的新機種尚未確定在台開賣時間，用戶仍須耐心等候。

蘋果全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak指出，MacBook Air 完全以 M2 晶片為基礎重新設計，整體外型更顯輕薄，作業時間更快速，顯示器更大、相機也更厲害，在電池續航力方面，甚至能維持長達一整天，這是只有搭載「蘋果晶片」才能辦得到的極致效能表現。且該機提供四種美麗外觀，採用無風扇設計，讓果粉們雙眼瞬間為之一亮。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

此外，Greg Joswiak也透露，除MacBook Air外，連13吋MacBook Pro 也搭載 M2 晶片，提供更卓越的效能以及ProRes加速功能，並且記憶體高達24GB，電池續航力上看 20 小時，讓這款號稱蘋果「最易攜帶的專業筆記型電腦」所展現的成果，更上一層樓。

蘋果指出，蘋果M系列晶片正式推出第二代「M2晶片」，可擴充 M1 晶片的優異特色。這款全新晶片提供領先業界的能源效率，採用統一記憶體架構和自訂技術，為 Apple 最受歡迎的 Mac 電腦，MacBook Air 和 13 吋 MacBook Pro 帶來更卓越的效能表現。

▲蘋果發表會。（圖／蘋果提供）

▲蘋果今（7）日推出M2晶片。（圖／翻攝自蘋果直播）

蘋果指出，M2 晶片搭載新一代8核心CPU，效能核心和節能核心皆有所提升；並搭載 Apple 新ㄧ代 GPU，核心高達 10 個，比 M1 多出 2 個。M2晶片每秒帶來100GB記憶體頻寬，並可配置高達 24GB 的快速統一記憶體，能輕鬆處理更大型複雜的工作流程。

此外，M2 晶片專為大幅提升影片工作流程速度而設計，也添加新一代媒體引擎和強大的 ProRes 影片引擎，能用於硬體加速編碼和解碼，因此搭載 M2 晶片的系統能播放更多道 4K 和 8K 影片。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

全新 MacBook Air以 M2 晶片為基礎重新設計

蘋果指出，MacBook Air以M2 晶片為基礎從零打造，帶來嶄新設計，每個角度都纖薄得令人驚豔。厚度僅 11.3 公釐、重 2.7 磅，採用耐用的全鋁金屬一體成型機身，結實堅固。這項輕薄設計有效整合零組件，讓體積大幅減少20%。

蘋果指出，新機MacBook Air透過M2 晶片的能源效率，可讓新機避免過熱、且所有性能均能在安靜無風扇的環境下發揮。除了銀色和太空灰色，MacBook Air 也推出兩種全新顏色的外觀「午夜色」和「星光色」。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

蘋果指出，MagSafe設計也正式重返 MacBook Air，提供使用者容易連接的專門充電埠，同時能保護 MacBook Air，若連接好的充電線不小心遭到拉扯，也能快速斷開，而MacBook Air 也配備兩個Thunderbolt 埠，能連接多種配件，以及一個支援高阻抗耳機的 3.5 公釐音訊插孔。此外巧控鍵盤配備全高功能鍵列和 Touch ID，以及領先業界的大面積力度觸控板。

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

蘋果指出，全新 MacBook Air 搭載絢麗13.6 吋 Liquid Retina 顯示器，面積延伸更靠近邊角和相機周圍，以容納選單列。顯示器變得更大，邊界也更窄，提供使用者更多螢幕範圍，瀏覽內容的精彩細節。亮度則達到 500 尼特，比以往高出 25%。此外，全新顯示器支援 10 億種顏色，讓照片和電影看起來更鮮明。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

此外，蘋果指出，MacBook Air 還搭載全新1080p FaceTime HD 相機，影像感測器更大、像素更有效率。與前一代相比，帶來雙倍解析度和低光源表現，結合 M2 晶片先進影像處理器優異的處理能力，讓使用者在視訊時看起來清晰動人。

蘋果表示， MacBook Air搭載四揚聲器音響系統，為將這項纖薄的設計放進來，蘋果特地將揚聲器和麥克風完全整合在鍵盤和顯示器之間，還提供更優質的音訊體驗。且揚聲器能播放更優秀的立體聲分離和清晰語音。MacBook Air 也以杜比全景聲支援「空間音訊」，讓音樂和電影體驗更身歷其境。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

針對M2晶片的驚人效能，蘋果指出，當用戶從事繁複的工作流程時，例如使用 Final Cut Pro 剪輯複雜時間軸，效能比前一代快將近 40%；對尚未升級至 Apple 晶片的顧客而言，其效能表現最高可快達 15 倍。

蘋果指出，MacBook Air 提供多種充電選擇，包括全新的35W雙USB-C埠小型電源轉接器，讓使用者能同時為兩台裝置充電，MacBook Air 也首次支援快充，只要選購 67W USB-C 電源轉接器，便能在短短 30 分鐘充飽 50% 的電力。

搭載 M2 的 13 吋 MacBook Pro

蘋果指出，旗下最易攜帶的專業筆記型電腦MacBook Pro，也正式開始搭載M2晶片，其兼具小巧與高效能的外觀加上13 吋螢幕，深受使用者喜愛之餘，還可透過M2的效能，在同樣優異的外型規格下，發揮更多能力。

蘋果表示，新機搭載更快速的8核心 CPU 和 10 核心 GPU後，在《Affinity Photo》等 app 上處理 RAW 圖像的速度比前一代快近 40%；對尚未升級至採用 Apple 晶片產品的顧客而言，速度最高可快達 3.4 倍；玩《Baldur’s Gate 3》等大量繪圖處理遊戲時，速度也比前一代 13 吋 MacBook Pro 快近 40%；對尚未升級至採用 Apple 晶片產品的顧客而言，速度最高將可快達 3.3 倍。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

蘋果指出，13吋MacBook Pro 配備主動式散熱系統，是為維持專業表現而設計。透過搭載 M2 晶片，13 吋MacBook Pro 也支援高達 24GB 統一記憶體，記憶體頻寬多出50%，讓多工處理和執行大型任務流暢無比。

此外，M2 晶片媒體引擎支援ProRes 編碼和解碼，使用者能播放高達 11 道 4K 影片和最多達 2 道 8K ProRes 影片12。此外，還能將影片專案以將近 3 倍的速度轉檔至 ProRes13；13 吋 MacBook Pro 提供無與倫比的電池續航力，可播放影片長達 20 小時。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

針對環境友善方面，蘋果指出，全新MacBook Air 和 13 吋 MacBook Pro 將對環境的影響降到最小，機身磁鐵全面使用 100% 再生稀土元素。MacBook Air 全面使用 100% 再生鋁金屬機身，是 Apple 首個使用通過認證再生鋼鐵的產品。

蘋果表示，這兩款產品符合團隊在能源效率方面的高標準，不含多種有害物質，並在包裝中採用來自負責任管理林地的原木纖維；公司目前在全球企業營運方面已經達成碳中和，計劃2030 年前於供應鏈，乃至所有產品的生命週期在內的整體業務上，達成零氣候影響的目標。這代表蘋果打造的每台Mac，從設計到製造，都會是100%碳中和。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

針對價格與上市日期方面，蘋果指出，全新 MacBook Air 和升級 13 吋 MacBook Pro 機型目前仍未確定何時可以在台啟售，預計將在下半年才開始販售，並在日後於指定的 Apple 零售店與 Apple 授權經銷商供貨。 而搭載 M2 的 MacBook Air 售價 新台幣37,900元起，教育優惠價34,900元起。

搭載 M2 晶片的 13 吋 MacBook Pro 售價39,900元 起，教育優惠價36,900元起。而30W USB-C 電源轉接器售價 1,090元；35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器售價1,690元；35W 雙 USB-C 埠電源轉接器售價 1,690元，並適用全球旅行轉接器套件售價990元；67W USB-C 電源轉接器售價1,690元。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

此外，如大家需要Apple 配件的技術規格及細節等資訊，請參閱官網說明。而35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器將在加拿大、中國大陸、日本、墨西哥、菲律賓、台灣、泰國和美國販售。

蘋果強調，團隊加強「售後服務」，顧客只要購買一台 Mac 就可享有一次蘋果專員免費線上個人課程、在指定門市設定他們的裝置，獲得資料傳輸等協助以及如何客製化 Mac 的指引。

此外，透過 Apple Trade In 換購方案，顧客可用現有的電腦換購新的 Mac 並獲得折扣。顧客可至官網查詢自己裝置的換購價值。且適用於 Mac 的 AppleCare+ 服務專案提供來自 Apple 的專業技術支援，以及更多硬體服務，包括每 12 個月最多可達 2 次的意外損壞保固服務，每次收取自負額。

▲蘋果今（7）日宣布推出，搭載M2晶片的新款MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果今（7）日推出，搭載M2晶片的新機MacBook Air和13寸MacBook Pro。（圖／翻攝自蘋果直播）

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