　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家連3天爽喝大杯特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就能衝喝周末小確幸！全家宣布祭出限時3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、送完為止；加碼至6月28日前搶喝買大杯拿鐵送蜂蜜1包，免費升級蜂蜜拿鐵，以及最新極選冰咖啡直接用嚐鮮價爽喝，趕緊筆記。另，7-11行動隨時取至6月20日前也有7大指定CITY咖啡飲品可享買2送1或買8送3優惠，咖啡控通通要收。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲Let's Café夏季限定極選冰咖啡上市。

全家最新咖啡優惠來了，即日起至6月19日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買特大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6月20日至6月26日期間換完；加碼至6月28日前還有「買大杯拿鐵送蜜蜂工坊蜂蜜包1包」及「全新大杯極選冰美式39元、冰拿鐵49元嚐鮮價爽喝」等2大好康。

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時喝7大指定CITY咖啡飲品買2送1或買8送3。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6月20日也祭出限時「7大指定CITY咖啡飲品」優惠，包括大杯美式咖啡（冰／熱）買8送3、濃萃拿鐵（冰／熱）買8送3、冰黑糖珍珠燕麥奶買8送3、精品美式（冰／熱）買8送3、完熟蘋果氣泡咖啡買2送1、完熟蘋果咖啡買2送1及一顆檸檬青茶買2送1，限同品項、同規格及同價位，但可冰熱互換，兌換期限至9月30日止。

【你可能也想看】

►先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►跟著喝準沒錯！外送最夯「10大手搖飲」出爐　品牌、飲料一次看

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
快訊／9月校園全面恢復實體教學？　潘文忠鬆口回應了
iPhone 14系列亮點曝光！　外媒：四大主要改變
快訊／台股大跌逾2百點！台積電跌破500元
輪胎行「這樣的房子」縱火8死　護樹老娘：住這不給自己留活路
輪胎行逆子討50萬創業嫌不夠　父：給他打理店面也愛做不做
快訊／陳吉仲今早快篩陽！　暫停陪同蔡英文視察石斑魚行程
24歲小模失蹤奇案！雙胞胎姊「煎熬48小時」　警追出殘酷真相
閃電俠男星再爆誘拐2童「逃跑消失中」　受害者都有1特點
「懂了為何有人想安樂死」！振興醫院院長魏崢確診　喉嚨像遭刀割

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

618小確幸！超商「7大咖啡飲品優惠」限時5天　33元爽喝大杯美式

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

超療癒公仔、大眼風扇必收！超商最新「小小兵集點」開跑了

4大超商「618購物節優惠」快看！美式23元、拿鐵28元　精品下殺2折起

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

618小確幸！超商「7大咖啡飲品優惠」限時5天　33元爽喝大杯美式

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

超療癒公仔、大眼風扇必收！超商最新「小小兵集點」開跑了

4大超商「618購物節優惠」快看！美式23元、拿鐵28元　精品下殺2折起

中醫辨證加減配合清冠一號　新冠確診56人平安出院

不一樣的基隆在這裡！6／10～6／19城市博覽會尋寶去

9月校園全面恢復實體教學？潘文忠曝「若全國解封就跟進」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！ 「畢業近照曝」白肌大眼狂飄仙氣

2hrs前才看醫生…半夜突慘嚎「吐好幾灘血」！送醫離世：腫瘤爆了

史上最盛大！2026年世足賽遍布北美16城市開踢

台股重挫逾2百點！台積電開盤跌破500元　不敵升息、美股大跌雙利空

iPhone 14系列亮點曝光　外媒：四大主要更新

加開週五晚餐場！國泰萬怡假日限定「烤鴨吃到飽」延到7月底

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

日本舞者店門口月球漫步　滑溜步伐店員直盯數10秒

消費熱門新聞

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

超商限定「史努比x故宮」9款限量周邊

亞太首創超商購卡10分鐘開通

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

全聯限定「隱藏版優惠券」開搶！

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

超商用「自備飲料杯現省5元」即起登場

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

最多藝人指定使用　瘦腰就靠「這款」

「金家ㄟ」最新9款超商聯名開吃

網購618折扣狂降　各大平台優惠一次看

更多熱門

相關新聞

桃園人獨享　統領「默爾Pasta Pizza」優惠好嗨森

桃園人獨享　統領「默爾Pasta Pizza」優惠好嗨森

設有義大利百年歷史窯廠出產的窯爐Pizza夯店-「默爾Pasta Pizza」，進駐桃園統領廣場，於16日開幕。慶桃園店開幕當週，凡是身分證開頭「H」，內用外帶皆享「指定披薩半價」優惠。統領廣場表示，「默爾Pasta Pizza」裝潢整體採沉穩格調的英倫工業風，優雅及復古的氛圍，彷彿一秒來到歐洲，將成為網美拍照洗版IG的打卡點。

星巴克6／17限定1天「兩杯6折」

星巴克6／17限定1天「兩杯6折」

超商最新「小小兵集點」療癒開跑

超商最新「小小兵集點」療癒開跑

成美文化園區推「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動

成美文化園區推「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

關鍵字：

超商咖啡優惠全家7-11買1送1

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

網紅抽獎拖7個月沒下文！　粉絲怒「被騙的感覺」道歉認了

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

波特王前公司道歉「造成困擾」！　再列7點聲明

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面