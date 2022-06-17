今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

▲全家連3天爽喝大杯特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就能衝喝周末小確幸！全家宣布祭出限時3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、送完為止；加碼至6月28日前搶喝買大杯拿鐵送蜂蜜1包，免費升級蜂蜜拿鐵，以及最新極選冰咖啡直接用嚐鮮價爽喝，趕緊筆記。另，7-11行動隨時取至6月20日前也有7大指定CITY咖啡飲品可享買2送1或買8送3優惠，咖啡控通通要收。

▲Let's Café夏季限定極選冰咖啡上市。

全家最新咖啡優惠來了，即日起至6月19日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買特大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6月20日至6月26日期間換完；加碼至6月28日前還有「買大杯拿鐵送蜜蜂工坊蜂蜜包1包」及「全新大杯極選冰美式39元、冰拿鐵49元嚐鮮價爽喝」等2大好康。

▲7-11限時喝7大指定CITY咖啡飲品買2送1或買8送3。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6月20日也祭出限時「7大指定CITY咖啡飲品」優惠，包括大杯美式咖啡（冰／熱）買8送3、濃萃拿鐵（冰／熱）買8送3、冰黑糖珍珠燕麥奶買8送3、精品美式（冰／熱）買8送3、完熟蘋果氣泡咖啡買2送1、完熟蘋果咖啡買2送1及一顆檸檬青茶買2送1，限同品項、同規格及同價位，但可冰熱互換，兌換期限至9月30日止。

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