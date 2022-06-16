台南+6162　高中以下遠距教學延到6／24

▲台南市長黃偉哲公布16日新增6162名COVID-19本土個案，6月20~24日台南市高中以下學校及公立幼兒園，持續線上遠距教學，重要學習活動得返校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布16日新增6162名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月15日，台南市累計確診個案人數共195487名，已解除隔離154839名、尚在隔離中40648名，6月20~24日台南市高中以下學校及公立幼兒園，持續線上遠距教學，重要學習活動得返校！

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黃偉哲說，16日台南市確診人數稍微降低，15日是6987，16日是6162，佔全國的人數大概8％點多，之前提到Omicron的BA.4、BA.5，也一直在國境這邊、國門這邊叩關，所以如果它BA.5的感染能力、致病力又比BA.2還要強10倍以上，所以BA.2就可能造成全台灣將近2百多萬人確診了，如果是BA.5的話，那更可怕，所以大家還是要特別小心。

黃偉哲說，台南市5-11歲COVID-19的第二劑就可以透過「台南打疫苗」平台來預約了，現在就可以開始施打，因為目前為止台南市還有庫存的莫德納兒童劑型的兒童疫苗，所以現在如果已經滿四周就可以開始預約施打了，因到16日都還是停課不停學，所以在學校施打沒有特別方便，大家可以去預約平台預約。簡單地說，莫德納現在就可以開始預約、現在就可以開始打了。輝瑞疫苗現在就可以開始預約、6月22日開始打。

他表示，因應接下來6月底暑假要來臨，到校施打的難度又更高了，所以還是把握這個時候，能夠跟台南市疫苗預約平台，帶孩子去診所、醫院施打，或者是大型施打站。如果說還是希望到校施打的話，市府會考慮在暑假返校日，或是其他的方式來安排到校施打的期程。

衛生局長許以霖指出，統計至2022年6月16日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.5％、81.5％、1.3％、67.1％，總接種劑次446萬0471。

台南市5至11歲兒童第2劑COVID-19疫苗即日起可透過「台南打疫苗」系統預約，第1劑跟第2劑需間隔至少4週至8週以上，並且不可混打不同廠牌疫苗。衛生局提醒家長，學童接種當日請攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡）前往接種地點；依照中央流行疫情指揮中心建議，惟有第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形下，才可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

另外，為提升醫療工作人員的保護力，6月13日起開放台南市第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）預約接種追加劑第2劑，COVID-19合約醫療院所人員請逕向服務院所登記，並由院所自行安排接種疫苗；若非COVID-19合約醫療院所的第一類醫事人員，請向所屬公會提報造冊，由衛生局媒合院所安排疫苗接種，或可逕洽鄰近COVID-19疫苗接種合約院所預約登記，登記時請出示相關證明文件。

台南市教育局長鄭新輝指出，6月20至24日台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學，重要學習活動得返校！