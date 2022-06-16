新竹逆子縱火釀8至親喪命　人神共憤仍可能因這件事逃過死刑

▲新竹市副市長沈慧虹到靈堂慰問輪胎行8死火警罹難者家屬，死者之一大媳婦的妹妹哭倒在沈慧虹懷中。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹男子陳彥翔昨晚（15日）與家人吵架後，涉嫌在家中潑汽油縱火，燒死自己母親、妹妹與妻兒共8條人命，造成社會震驚的悲劇，陳家長媳的家人更悲痛詢問「會判兇嫌死刑嗎」。據悉，因嗆傷而插管治療的陳男，辯稱嘴裡叼的菸頭不慎掉落而引燃大火，若未來查明屬實，陳男雖犯下如此人神共憤的慘案，仍可能因為欠缺「直接」殺人故意，而有機會逃過死刑。

2016年3月23日凌晨接近3點，新北市男子湯景華（當時49歲）到三重區一間翁姓人家居住的透天厝，在騎樓用報紙沾汽油點火引燃5輛機車座墊、腳踏墊，火勢瞬間向上蔓延，造成6人不幸喪生，事後查出湯男與翁家一位年輕人打官司敗陣，看判決書上的地址來縱火報復。

翁男到案之初曾認罪，表示「要道歉、會賠償」，之後翻供否認到底，堅稱街道監視畫面拍到的縱火犯不是他。檢方痛批湯男僅因細故就殘忍奪命，讓罹難者「有如甕窯雞活活被燒死」。一審到更二審都不採信湯男辯詞，均依殺人罪判他死刑、褫奪公權終身。

但全案第3次上訴最高法院，法官去年（2021年）7月罕見自為改判無期徒刑定讞，理由並非湯男還有教化可能性，而是認定湯男縱火燒車，心存即使延燒住宅、燒死住戶也無所謂的「不確定」殺人故意，既然不是「直接」故意殺人，就不符合《兩公約》所定可判死的「情節最重大之罪」。

最高院合議庭還補充，被判處無期徒刑，至少要服刑25年才有機會假釋，屆時湯男超過75歲，已經年邁，言下之意是湯男就算能活著走出監獄，對倖存被害人或社會也不太可能造成危害，若湯男服刑沒有悛悔表現，更很難獲得假釋。

▲涉縱火燒死8至親的新竹逆子陳彥翔（左圖）也嗆傷獲救，他起初呆站火場外自稱放火，「樓上有人」。（圖／記者陳凱力翻攝）

最高法院最近一次判處死刑定讞案件，是前年（2020年）3月31日，犯下三峽雙屍命案的男子沈文賓，纏訟7年判死定讞，隔天現任院長吳燦就任以來，最高院已2年多沒有死刑定讞判決，包括虐殺竹東少女並毀屍的林春雄、殘殺女童「小燈泡」的王景玉、華山分屍案兇手陳伯謙、狠砍女友47刀奪命的台大宅王張彥文，勒死小模嫁禍女友的程宇，都是無期徒刑定讞。

而前述這些案例中，只有湯男是被最高院撤銷死刑、改判無期徒刑，因此這類造成大量傷亡的縱火案，若要讓兇手判死，勢必得舉證兇手縱火時，心存就是要燒死屋內所有人的「直接」殺人故意，否則不免又出現用《兩公約》為被告解套逃死、引發社會議論與失望的情形。