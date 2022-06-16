律師陪同爭議調解　台南勞工局協助維護勞動權益

▲台南市勞工局為協助職業災害勞工在勞資爭議調解時確保權益，由勞工局指派律師免費陪同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為維護勞工權益，當勞資雙方發生爭議時，當事人可透過調解機制化解爭議，然而勞工可能不熟悉相關勞動法令，而損害自身權益，因此勞動部於2020年5月訂定「補助行政機關辦理職業災害勞工勞資爭議調解法律扶助實施要點」，協助職業災害勞工在勞資爭議調解時，由勞工局指派律師免費陪同出席。

勞工局指出，2021年擴大補貼範圍，將恢復僱傭關係、給付資遣費、退休金爭議都納入，同時修正此實施要點名稱為「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點」，以期有效保障勞工的勞動權益，避免進入漫長的訴訟程序，16日記者會特別邀請晨行法律事務所林威成律師參與，分享其調處的案例。

勞工局王鑫基局長表示，2021年1月至12月，受理勞資爭議案件計1511件，以工資爭議為多數，佔總件數約59％，資遣費、職業災害補償、退休金爭議佔約35％。2022年1月至5月受理勞資爭議案件計515件，其中資遣費、職業災害補償、退休金爭議佔約19％。從2021年至2022年5月底申請調解之爭議類別來看，雖以工資或資遣費爭議為大宗，但當發生職業災害爭議，除涉有勞動權益損失之外，更會伴隨身心傷害，甚至有永久無法回復之損害，同時影響家庭的正常生活，基此，勞動部推動於行政調解期間導入法律扶助措施，有專業律師陪同以提供即時幫助，可謂是勞工福音！

台南市共有37位律師協助陪同勞方當事人出席調解，2021年陪同件數計62人次（59件），成立率為47％。當勞方申請勞資爭議調解時，勞工局依據當事人資格條件，並主動徵詢勞工接受之意願，運用律師陪同出席會議，使此措施得以發揮效能最大化。

王鑫基局長表示，「築夢台南、希望家園」是黃偉哲市長上任以來一直要實現的政見，尤其是「弱勢優先、勞權第一」的勞工政策，因此對於維護勞工的勞動權益，是勞工局責無旁貸、刻不容緩的第一要務。勞工往往是經濟弱勢或不暗勞動法令之一方，為此，勞工局設有勞工諮詢專線，也有專業律師提供臨櫃免費諮詢服務，再加上勞動部將法律扶助提前在調解階段即導入，協助勞工度過勞資爭議時的難關，讓爭議在訴訟前即圓滿獲得解決，勞工權益可獲得更好的保障。