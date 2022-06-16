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表達宗教關懷　台南青龍宮受託轉贈口罩給祀典興濟宮

▲佳里青龍宮主委吳三龍，親自致贈1400個口罩給祀典興濟宮表達宗教界關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佳里青龍宮主委吳三龍，親自致贈1400個口罩給祀典興濟宮表達宗教界關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續爆發，許多民眾向有醫神之稱的「保生大帝」祈求平安健康，台灣保生大帝宮廟向來和廈門慈濟祖宮交往密切，但因疫情已有3年未能參加青礁保生文化節，青礁慈濟宮委託台南佳里青龍宮協助，在台製作6萬個口罩，分送50家宮廟和社團，青龍宮主委吳三龍親送1400個口罩給祀典興濟宮表達關懷。

台灣保生大帝宮廟的祖廟為廈門的白礁和青礁慈濟宮，在新冠疫情爆發之前，兩岸保生大帝宮廟交流相當頻繁，跟媽祖信徒回湄洲島謁祖一樣，尤其青礁慈濟宮於15年前開始舉辦保生文化節，邀請兩岸的保生大帝宮廟執事人員共聚一堂，熱絡的宗教交流拉近彼此的距離。但這3年來因為新冠肺炎，活動改為線上進行，台灣宮廟暫時無法至大陸參加。

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▲佳里青龍宮主委吳三龍，親自致贈1400個口罩給祀典興濟宮表達宗教界關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南佳里青龍宮主委吳三龍身兼青礁慈濟東宮會務顧問，他表示祖廟理事會得知台灣近來疫情嚴峻，請他代為洽商台灣合格廠商製作符合防疫規格口罩，贈送給台灣交陪宮廟，總計6萬個口罩，除了澎湖宮廟採寄送方式，在台灣的宮廟，大都由他負責親送，預計送給50個宗教團體和社團，目前已分送出六分之一，估計6月底完成全部的分送工作。

16日下午，吳三龍主委親自送口罩給祀典興濟宮，由董事長吳福春、廟所屬基金會長侯明福等人接待。吳三龍指出，保生大帝是海峽兩岸同胞信眾共同的保護神，普濟眾生，慈悲為懷的精神為兩岸信眾所敬仰認同，目前台灣疫情爆發，特別致贈口罩，表達關懷之意，保佑信眾健康平安。

興濟宮吳福春董事長，代信眾表達感謝之意，期望疫情儘快減緩，讓大家恢復正常生活，願保生大帝庇佑大家，度過疫情難關。

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關鍵字：

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