找機車從桃園找到台東　翁迷路300Km...池上警員助他回家

▲員警陪同老翁至火車站購票，將他順利平安送返桃園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局池上分駐所，於16日有位老翁走進報案稱「我摩托車被偷了」。員警依規定受理，並詢問機車停放處所時，他卻陷入沉思，還自言自語的說「我不是騎機車來的嗎」？員警聽了覺得不對勁，深入了解後發現，老翁疑似患有失智症。原來他由中壢搭乘火車到台東縣池上鄉訪友，突然就忘了自己身在何處，遍尋不著機車才到警所報案；後來在他口袋中找到寄放機車的領據，機車安好的寄放在桃園市中壢火車站停車場中；隨後員警將其送至火車站，並請站務人員協助該名老翁，一路護送其北上平安返家。

離家300公里找機車！據徐姓老翁(78歲)至關山警察分局池上分駐所所報案稱「早上9時左右騎乘普通重型機車池上鄉中山路麥味登早餐店用餐，用餐完畢後發現機車遺失，懷疑是遭竊，請警方協助」；案經員警調閱周邊監視錄影器影像，皆未發現該部機車。後經員警深入了解，他自稱3小時前從新竹關西鎮騎乘普通重型機車到達台東縣池上鄉云云；員警發現老翁談話內容有失常理，疑似有失智的情形，遂請他將身上的證件或其他物品拿出來，這才發現一張火車票。

原來他於15日自桃園市中壢火車站搭乘23時左右的火車，於16日早上約5時許就抵達池上，從頭到尾並未騎乘機車至池上鄉；經過員警耐心與老翁溝通，才終於想起，機車寄放在中壢火車站，身上還有寄車票卡，隨後搭乘火車來池上找老友，找完後自己恍神什麼都忘記了。最終員警陪同老翁至火車站購票，並將上情告知站務人員，請給予協助，將他順利平安送返桃園。