三峽普賢寺與台東大佛寺聯合捐贈愛的手鍊　打造幸福台東

▲三峽普賢寺與台東大佛寺聯合捐贈愛的手鍊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新北市三峽普賢寺與台東大佛寺聯合捐贈台東縣政府愛心手鍊，並於15日於台東大佛寺舉辦「愛心手鍊聯合捐贈暨簽約儀式」，三峽普賢寺住持暨懷仁基金會董事長釋宗道法師率領團隊捐贈1萬條預防走失手鍊，將分送縣內有走失之虞民眾。

由副縣長王志輝代表縣長出席，王副縣長感謝三峽普賢寺成立約莫36年，多年來以慈悲為懷的精神，長期關懷身心障礙者，對於宗道法師之福祉善舉感佩不已，此次捐贈愛的手鍊將造福台東縣3萬9,109名老人及4,625名第一類身心障礙者，維護縣內老人及身障者外出之安全。

副縣長王志輝表示，普賢寺在近2年來不斷對社會付出及貢獻，去年開始在疫情肆虐之下捐贈新北市酒精、消毒測溫機、消防衣褲、防護衣、防疫物資包；也曾捐贈台東縣府一部汽車，拋磚引玉也為社會樹立良好的典範，感謝宗道法師的熱心公益，回饋社會不遺餘力，藉由此次愛的手鍊捐贈，讓縣內有走失之虞長者及民眾均能使用這項服務，讓社會溫暖更完整，也讓這份愛心「戴」失智者回家；更要感謝新光保全股份有限公司台東分公司承接後端24小時監控服務，負責通報掌握與後續追蹤。



台東縣政府社會處陳淑蘭處長呼籲縣民只要年滿65歲以上老人及64歲以下身障者或有走失之虞者，提出第一類身障手冊或走失相關證明文件，即可免費申請一條防走失手鍊，如有需求可洽詢台東縣政府社會處社會福利科林社工員，電話089-340720分機140。