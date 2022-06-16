2022台北國際食品展　台東縣府攜手在地農特產展慢食力

▲2022台北國際食品展，將於6月22日盛大開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

享譽盛名的2022台北國際食品展將於6月22日(星期三)盛大開幕，台東縣政府當日上午11點將舉辦開幕抽好禮記者會，以「慢慢食光，時食台東」為主軸，規畫今年台東館展區(S區0313攤位)，並嚴選21家在地品牌及台東精選攤位，邀請民眾一同來體驗台東慢活滋味！

台東縣政府表示，此次展覽主題以「食光」象徵食物依時序熟成、淬鍊成食材的光影，也是台東這片土地所承載的豐足縮影。台東館於開幕當日將力邀享譽國際英國BBC曾經專訪過的世界音樂團體「聲動樂團」音樂演出，以及擅長原住民、多國料理的廚藝界質男主廚「張克勤」擔任特別嘉賓出席料理活動，為民眾帶來五感的慢活饗宴。

財政及經濟發展處指出，4天展覽活動現場，除推出每日全館消費滿1,000元限量贈「田言蜜語 慢慢紅」、「燦爛豐收 慢慢藏」系列禮盒(價值800元以上)台東專屬禮盒外，滿額回饋再加碼，可獲得抽獎機會乙次，於6/25下午抽出價值8,000元大獎，另外還有安排一系列舞台慢食活動「慢慢廚房」、「有獎徵答」以及「0元起價拍賣」等，歡迎民眾攜家帶眷熱情參與！