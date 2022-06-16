行動支付及約定轉帳繳稅成功　台東縣稅務局抽500元禮券中獎名單出爐

▲行動支付及約定轉帳繳稅成功，抽500元禮券中獎名單出爐囉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局鼓勵今(111)年度使用行動支付或約定轉帳繳納使用牌照稅、房屋稅成功者，贈送500元禮券，日前局長李素琴在該局政風室主任見證下，抽出幸運得主共140名。得獎名單可於該局網站及臉書粉絲團查詢，500元禮券近期也將以雙掛號寄送至得獎者通訊地址，請得獎者留意掛號信件。

稅務局表示，防疫新生活，保持社交距離，使用行支動付繳稅及約定轉帳繳稅是最安心的一種繳納方式。今年度使用行動支付繳納使用牌照稅有3,361筆、房屋稅2,696筆，各抽出30名幸運民眾;使用約定轉帳繳納使用牌照稅共有2,449筆、房屋稅7,883筆，各抽出40名幸運民眾。

台東縣稅務局特別說明，現今繳稅管道多元，長期約定轉帳繳稅是最安心的一種繳納方式，這次沒抽中的民眾別灰心，下半年度還有地價稅開徵，只要於開徵前2個月，利用線上申辦或填妥「委託轉帳代繳(領)各項稅款約定書」郵寄或至該局臨櫃即可申辦，且一張申請書可約定上開三大稅目，申請乙次以後即免再申請；金融機構將於繳納期限最後1日才由帳戶扣款繳稅，不用擔心逾期被罰。

如有重、溢繳地方稅稅款，稅務局亦會主動辦理退稅，將退稅款直接匯入該指定帳號，省去民眾往返金融機構之困擾。另外提醒辦理約定轉帳的民眾，在繳納期間截止日前，帳戶內需預留足夠的金額，以免因存款不足而扣款失敗。