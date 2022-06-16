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亂丟菸蒂、檳榔渣　台東環保局：最重可罰6000元

▲亂丟菸蒂、檳榔渣，最重可罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲亂丟菸蒂、檳榔渣，最重可罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局表示，民眾隨意丟棄的菸蒂、檳榔渣，這種污染行為如被攝錄檢舉及查證屬實，依廢棄物清理法可罰款1,200元至6,000元，統計今(111)年1至5月該局接獲民眾檢舉案件總計38件，其中成案14件，各祭出1,200元罰單，呼籲民眾發揮公德心，不要亂丟菸蒂、檳榔渣，守住荷包，一起維護潔淨優質的環境。

台東縣政府表示，台東全力營造優美的城鄉生活環境，潔淨的市容環境是非常重要的一環，而菸蒂、檳榔渣是破壞市容的元兇之一，加重清潔人員的負擔，也會引來負面評價，影響城市的形象，提醒抽菸或吃檳榔的民眾發揮公德心，改掉亂丟菸蒂、檳榔渣的惡習，一起維護潔淨的市容環境。

台東環保局指出，隨意丟棄菸蒂、檳榔渣造成環境髒亂，影響生活環境品質以外，若隨排水排入河川、海洋或其他水體，也會污染生態環境，尤其是菸蒂的塑膠纖維不易分解且含尼古丁等有毒物質，鳥類或海洋生物等誤食的報導時有耳聞，對生物的危害相當大，而且一旦進入食物鏈，透過生物累積，終究會被人吃下肚，危害到人體健康，大家都應該有所省思。

環保局呼籲抽菸或吃檳榔的民眾養成良好的習慣，隨身或隨車攜帶煙灰盒收集菸蒂，攜帶小罐子或袋子收集檳榔渣，再將菸蒂、檳榔渣丟到垃圾桶裡交由清潔隊清運，守住自己的荷包，也守護台東的環境。

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環保局 菸蒂 台東

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