台東最美星空獲ISO認證　與地球永續High Five

▲「2022台東最美星空」系列活動記者會，公布今年音樂會場次資訊及卡司。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府繼去年以「台東最美星空」關山場向BSI英國標準協會申請「ISO 20121永續性活動管理系統」認證成功，持續以永續為本，打造台東專屬的「星級」慢經濟，16日舉辦「2022台東最美星空」系列活動記者會，公布今年音樂會場次資訊及卡司。

今年首開的市區體驗場，邀請2021金曲新人獎得主於7月30日在台東市舊站特區開唱；8月6日大武鄉尚武濱海公園，國際級表演藝術團隊十鼓擊樂團鼓動登場；8月13日海端鄉布農族文化館，由「台灣最美的聲音」、多次獲國際金獎的希望兒童合唱團古調傳唱；8月20日綠島鄉人權紀念公園，人氣創作歌手李友廷與聲林之王歌手吱吱郭芝吟現場飆唱；9月3日卑南鄉杉原海水浴場，靈魂歌姬家家與新生代創作女歌手琳誼Ring展現女聲力量；9月10日關山鎮關山親水公園，縣府力邀去年因疫情取消場次的NSO國家交響樂團演奏家群，在青山碧水旁以國際級的樂音交響；9月17日延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，金曲歌手桑梅絹渲染出極致旋律；9月24日長濱鄉八仙洞遊憩區，三金大提琴演奏家范宗沛與豎琴獵人李哲音在山石之中壓軸登場。

除了堅強的卡司陣容，今年縣府更邀請「台東最美星空」顧問李昫岱博士帶來星空導覽特別場，讓對音樂會意猶未盡的民眾可以留在現地聆聽專業星象解說。

另外，秉持永續精神與推廣的理念，融合1% For The Planet地球稅理念，特別企劃推出「永續倡議」行動，今年各場次「台東最美星空音樂會」，只要有1位參與者踏入活動場域，就能為世界上的環保非營利組織累積5元的地球稅。