快訊／新北65歲以上第四劑疫苗明開放預約　醫療院所還送加碼禮

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快訊／新北65歲以上第四劑疫苗明開放預約　醫療院所接種還送加碼禮

記者林銘翰／新北報導

新北市長侯友宜16日表示，新北市65歲、原住民55歲以上的長者，第四劑疫苗20日開打，衛生局將開設開設14個接種站、406家醫療院所，醫療院所在接種疫苗同時提供加碼禮，內容包含快篩試劑過500元禮券。

▲▼0616新北疫情，新北65歲以上長者第四劑疫苗接種。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府提供65歲以上長者接種第四劑新冠肺炎疫苗。（圖／新北市政府提供）

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，侯友宜宣布，新北市從現在開始提供第四劑新冠肺炎疫苗，對象是65歲以上、原住民55歲以上的長者，疫苗接種品牌包括莫德納、BNT及高端疫苗。

侯友宜說明，預約時間從6月17日的上午9時，至6月28日的上午11時，施打地點包括14個接種站及406家醫療院所，其中接種站的施打期程為6月20日至25日，醫療院所則為6月20日至30日。

侯友宜也說，55至64歲的原住民必須持證明，採用現場掛號或隨到隨打，至於醫療院所在接種疫苗同時提供的加碼禮，內容包含有快篩試劑與500元禮券，這是中央及地方政府提供的快篩試劑。

侯友宜指出，新北市65歲以上長者的疫苗接種率，分別為第一劑86.19％、第二劑82.68％、第三劑74.07％及第四劑1.28％。

侯友宜呼籲，為了防治中重症、導致死亡率，還是鼓勵65歲以上的長輩踴躍施打疫苗，「只要時間到，就來追打第四劑」，新北市政府希望提高整個接種率，特別呼籲長者時間到就來打疫苗。

▼0616新北最新疫情統計。（圖／新北市政府提供，下同）

▲▼0616新北疫情，新北COVID-19確診本土病例數。（圖／新北市政府提供）

▲▼0616新北疫情，新北本土確診人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）

▲▼0616新北疫情，新北居家隔離人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）

▲▼0616新北疫情，新北居家照護執行及解隔人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）

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