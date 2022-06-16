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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／指揮中心宣布高峰已過　侯友宜說明新北最新疫情

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前看起來全國收治高峰應該已過，新北市政府將在下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，新北市長侯友宜預計親自現身新北市最新疫情狀況，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

羅一鈞稍早在疫情記者會指出，根據目前住院收治情形，最近一天統計是6626人，一個多月以來最高曾收治7592人，這次是在大概過去兩週首次降到7000人以下，「目前看起來全國的收治高峰應該已經過了」。

羅一鈞說明，如果拆成六個區域，最明顯下降是台北區部分，不過北北基和宜蘭明顯收治數一路都在下降，最新數字是2088人。

羅一鈞也說，北區部分看起來有明顯下降，中區目前有呈現緩降，南區高屏區目前看起來正在高原期，有上下起伏，不過昨天看起來明顯六區收治數有一致性下降情況，顯示住院病人收治情形已經脫離高峰。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增6萬3221例新冠肺炎病例，分別為6萬3170例本土個案、51例境外移入，確診個案中168人人死亡，本土病例以台中市9523例為最多、高雄市9316例居次，新北市則佔7440例位居第三。

▼新北市侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）

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