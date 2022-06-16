快訊／網傳總統確診？　蔡英文：直到今天身體都健康良好

▲總統蔡英文。（圖／記者張君豪翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今日網路上謠傳一則總統蔡英文確診，相關工作由行政院長蘇貞昌代理的訊息，對此，蔡英文澄清，這是疫情假訊息，總統府已經報案，自己並沒有快篩陽性，更沒有進行居家照護，「一直到今天，我身體健康良好，也都正常進行公務行程，這些事實大家都可以透過新聞媒體看見。」

蔡英文表示，這幾天，有親子論壇網站刊登關於「蔡英文總統快篩陽性......將進行居家照護」等不實謠言，內容還包含簡體字。對此要嚴正澄清，這完全是捏造的訊息，請大家不要相信，更不要轉傳，防疫團隊已經很辛苦，還有人要傳遞錯假訊息，真的很要不得，總統府已經報案。

蔡英文表示，自己在6月13日，確實有接見史瓦帝尼王國新任駐台蒙西比大使的行程，但並沒有快篩陽性，更沒有進行居家照護，「一直到今天，我身體健康良好，也都正常進行公務行程，這些事實大家都可以透過新聞媒體看見。」

蔡英文指出，這段期間，大家都很努力防疫，包括指揮中心的同仁，兩年多來不僅幾乎全年無休召開疫情記者會，背後更開了數不清的防疫會議。儘管陳時中和一些團隊同仁在這幾天確診，整個防疫團隊仍舊堅守崗位，守護國人的健康。

蔡英文表示，也想請大家一起多幫忙，疫情相關資訊，務必以指揮中心發布為主，也一定要多查證、多小心網路訊息，不要讓假訊息擾亂指揮中心的指引，破壞台灣的防疫工作。