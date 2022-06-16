輪胎行縱火8死！妹妹高中曾是射箭隊　倪大智曝：是林詩嘉學妹

▲縱火兇嫌陳彥翔2017年當兵時，妹妹陳佩君還曾到軍營懇親，兄妹留下合影。（圖／翻攝當事人IG）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路輪胎行縱火釀成8死慘案，兇嫌陳彥翔(31歲)因故與家人發生爭執，竟趁夜外出購買汽油縱火，一口氣奪走8至親生命。其中陳彥翔的胞妹陳佩君(28歲)案發當下為救4個年幼的侄子，與媽媽、及2個嫂嫂義無反顧衝入2樓火場，但4人一進到房內就被嗆暈，最終釀成8死慘劇。據悉，陳佩君高中時期曾練過射箭，還是「一姐」林詩嘉的學妹，2人感情相當要好，教練倪大智獲悉噩耗後也感到惋惜。

倪大智說，陳佩君國中就開始學習射箭，高中時就讀香山高中也有參加射箭隊，當時參與多場比賽，個人與團體都有，但陳佩君高中畢業後就沒有再繼續練箭，而是專心在大學學業上，就他所知，陳佩君外語能力優異，還有個交往多年的外國男友。

倪大智說，陳佩君很有善心，還是台灣之名女子射箭運動員、「一姐」林詩嘉的學妹，雖然陳佩君小了林詩嘉幾屆，但2人感情很好，林詩嘉以前也曾多次到陳佩君家，怎料一場大火，卻讓年輕的生命就此殞落，倪大智與林詩嘉都感到相當難過。

林詩嘉是台灣女子射箭運動員，主攻反曲弓，指導教練為倪大智，曾代表中華台北隊參加2016年里約奧運，摘下女子團體賽銅牌。

▼台灣女子射箭運動員林詩嘉（圖／中華企業射箭聯盟提供）