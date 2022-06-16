屏東+3032　6／18加開屏東火車站等3處速打站

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(16)日新增3032例本土確診個案，國內疫情持續延燒，Omicron傳染力強，縣府特別於18日加開3處速打站，包括：屏東火車站、高榮屏東分院(急診後方長廊)、輔英醫院2樓，1.2.3.4劑隨到隨打，鼓勵還未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。

衛生局表示，這次加開的3處速打站，屏東火車站及高榮屏東分院都是開放6歲以上莫德納疫苗，時間為周六上午8時30分至11時30分，均可施打500人；輔英醫院2樓則開放12歲以上BNT疫苗，時間為上午9時至11時，可施打250人，各合約院所、衛生所也有其他施打時段，請上衛生局官網查詢。

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另65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下而且病情穩定者，在第三劑施打後滿5個月即可施打第四劑COVID疫苗，考量長照機構住民是確診後的重症死亡高風險群，因此疫苗接種就相對重要，縣府為守護機構內住民及身障者的健康，自15日起陸續安排醫療團隊進入機構施打第四劑，以提升住民防護力，衛生局也要求醫療院所針對機構住民確診一定要積極投予抗病毒藥物，降低確診後中重症及死亡率，目前屏縣機構投藥率達九成。

根據衛生局統計，6月16日公告確診3032人快篩陽判確診，佔確診量的89.7%。其中醫院研判952例佔35%，基層診所研判1769例65%。

截至6月16日，縣內居家隔離現管人數4227，解除隔離1972人，居家照護累計74387人，解除61053人，現管13334人。