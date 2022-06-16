南投兒童莫德納第2劑開打　6／25起假日接種站、校園集中催打

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1458例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣新冠肺炎確診人數1458例，截至6月15日累計確診人數4萬564例，居家隔離人數3699例，今日已解除隔離1813例，居家照護人數1萬111例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

中央流行疫情指揮中心建議6至11歲兒童應完成2劑疫苗接種，且2劑間隔4至8週以上，以降低感染或染疫後重症及死亡風險；縣府衛生局說，即日起家長可帶著孩子到53間合約診所及13鄉鎮衛生所接種莫德納疫苗，建議事前致電診所，確認是否開瓶，再約定時間注射，或到衛生局網站查詢https://reurl.cc/VDlZjZ。

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▲▼南投縣6至11歲學童第2劑莫德納疫苗即日起可預約施打。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

衛生局指出，全縣6至11歲兒童接種莫德納第一劑計有7187人，即日起符合第二劑接種資格者有3330位，若院所沒預約到，亦可於學童就讀學校集中接種。

衛生局長陳南松表示，國內正處於Omicron變異株社區流行，全國已有多名幼童感染後出現中重症狀況；除了第2劑莫德納疫苗即起開打，6月25日也將在各鄉鎮衛生所設置假日接種站，同時進行兒童型BNT疫苗及莫德納疫苗分流接種，6月27日至7月8日則將在校園集中接種第2劑兒童型疫苗。