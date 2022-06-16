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社會 社會焦點 保障人權

揭密PS5達人「貓哥」養套殺伎倆　北市遊戲主機通路商遭詐上百萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊16日宣布破獲張姓犯嫌涉嫌以芭樂票、以邀約投資方式假販售PS5主機遂行詐案吸金案，被害人今天到刑事局門口說明被害過程，其中黃先生指出，當初是看到朋友IG發文說以原價買到熱門的PS5，所以經由轉介認識「貓哥」並進入其LINE群組；經與友人集資匯款訂購8台要價近13萬元的PS5主機，對方卻以疫情物流延遲、染疫無法出貨等理由推託，到後來失聯；另名被害人邱先生也向張嫌訂購PS5，款項匯出後才驚覺被騙。

▲匯款購買PS5遭貓哥張嫌詐騙的部分被害人16日到刑事局控訴對方詐騙惡行。（圖／記者張君豪翻攝）

▲匯款購買PS5遭貓哥張嫌詐騙的部分被害人，16日到刑事局控訴對方詐騙惡行。（圖／記者張君豪翻攝）

另名被害人是北市電視遊樂器主機業者郭男，被騙金額僅次於北部遊戲主機大盤（400多萬餘元），他覺得PS5主機上市後會暢銷熱賣，張男曾向他訂貨交易才彼此認識，對方聲稱認識中南部大廠商，大量下定可享折扣價，先前幾個月出貨都正常，未料因此步入張嫌養套殺陷阱，他最後一次下定近百台PS5主機，張嫌收款後卻稱廠商貨量變少、違約等理由延遲出貨，最後直接失聯，造成他上百萬元財損。

刑事局雖然逮捕涉案張嫌，但檢警認為張嫌所涉及PS5操作買空賣空手法，涉及的詐騙吸金金額、被害人數遠不止這些，警方呼籲若被害人曾透過LINE群組匯款向綽號「貓哥」訂購PS5遭詐騙，可洽刑事局偵九大隊報案指證、以利後續司法追訴求償。

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