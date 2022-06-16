女大生陳屍校內小樹林！父親被拒校外「舉遺照久坐」：還我真相

▲雲南一女大生校內小樹林上吊身亡，父親被拒之門外。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南社交軟體瘋傳一男子手舉「紅河學院，還我真相，還我女兒」紙牌，在當地一高校門前久坐，相關圖片經過網路傳播後引發熱議並形成話題。有自稱雲南紅河學院學生的網友透露稱，6月9日一女生在校期間被發現身亡，學生家長聞訊到校後，校方未能和家屬進行有效協商。

綜合陸媒報導，6月11日開始，有多名網友發帖稱，雲南紅河學院一女生在校上吊自殺，6月9日被發現後，家屬至今不了解具體情況，被學校拒之門外。

網傳圖片顯示，一男子攜帶「紅河學院，還我真相，還我女兒」字樣牌子坐於雲南紅河學院門口，手上還拿著一幅女孩照片。據該校學生透露，該男子為女孩父親，學校連大門都不讓家長進。部分學生表示，「校方的阻擾行為很奇怪」、「父親在校外單薄的身影讓人感到無比同情心寒」。

有自稱紅河學院學生對於女生輕生的原因作出多種猜想，包括感情糾紛、學業成績不佳等。該校部分學生也非常不滿學校對此事的處理態度，表示被校領導勒令刪帖，「校領導通知班主任打電話給我，要我刪帖。」

紅河學院官網簡介顯示，該院位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市，是紅河州唯一的本科高等院校。2003年4月，經教育部批准，由蒙自師範高等專科學校和雲南廣播電視大學紅河分校合並組建成紅河學院，是一所省屬公辦綜合性普通本科院校。

雲南紅河學院最新回應稱，6月9日上午8時43分，紅河學院一名教師向保衛處報告稱，校園內小樹林有一名女生上吊。保衛處得知消息後，第一時間趕至事發地查看情況，並及時撥打急救電話和報警，請公安機關介入調查，同時向學校領導報告情況。學校領導在10分鐘內趕到現場，開展處置工作。經確認，該女生為紅河學院數統學院2020級應用統計學專業學生張某某，為雲南籍。

通報表示，經蒙自市公安機關走訪調查、調取監視器畫面、現場勘查及屍表檢查，排除刑事案件，定性為自殺，並於6月11日下午向家屬通報了死亡結論，家屬對公安機關調查結果無異議。

通報稱，學校與家屬聯繫，就善後工作事宜進行溝通。出於疫情防控考慮，學校提出參加協商的家屬以直系親屬為主，人數為5至6人。在家屬當天提供的協商人員名單中，沒有張某某父親的名字，其父親本人也未要求進校。6月12日上午10時，張某某家屬共6人進入學校商談善後事宜，張某某父親也未到場。6月12日至15日，學校安排專人與家屬進行了6次協商，目前雙方暫未達成一致。

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