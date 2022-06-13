女大生圖書館被下「春藥」！嫌犯為高材生學長　超硬背景照片曝





▲上海外國語一男生在圖書館給女生偷下催情藥。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海名校-上海外國語大學驚傳有女學生在圖書館遭下春藥，校方12日晚間通報稱，女學生在圖書館自習時，咖啡杯被另一名尹姓男學長「投放異物」。目前男生已被公安機關帶走調查。事後，有網友肉搜出，男學生為上外德語系尹明昊，此人為班長。

根據網傳受害女生的聊天截圖，她當天在圖書館自習，期間出去吃飯，被一個男生在咖啡杯裡下了東西。女生說，這個男生是她認識的，跟他沒有任何過節，「那個男的，我從上週開始就發現他在我附近自習。」

女生進一步表示，「我回來之後喝那個飲料味道很奇怪，沒敢吞。然後去保衛處查了監視器畫面。」隨後，女生後怕表示，「我沒吞，還好發現的及時，真的恐怖。」

▲女生對話紀錄被曝光。（圖／翻攝自微博）

上海外國語大學是大陸著名的高等外語學府，更是大陸的「211工程院校」，12日深夜突然在微博PO出一則通告透露，「2022年6月12日中午，一學生在圖書館自習時，咖啡杯被學生尹某某投放異物，12日下午涉事學生已被公安機關帶走調查。」校方表示，學校高度重視此事件，已成立工作專班負責協助公安機關調查，一經查實，將依法依規嚴肅處理。

消息傳出後，相關關鍵詞迅速衝上微博熱搜。事後，微博網友曝光異物為「催情藥物」，更有人指是牛磺酸發泡錠。網友挖出，男生為該校德語系2019級卓越學院高級翻譯班班長尹明昊。

此外，還有網友肉搜出，尹明昊是2019年山東省保送學生，還曾代表上海外國語大學2019級全體軍訓新生發言，透露自己的外祖父是一名抗美援朝的軍人，稱自己是「在軍隊故事的潛移默化中」成長起來的。

▲嫌犯為資優生。（圖／翻攝自微博）

對此，網友怒批，「光天化日、公共場合，他是怎麼做出這種下流之事的呢？」「高校男生就敢這麼做了？這些藥這麼容易買的嗎？」、「開除吧，浪費教育資源」、「服了，在自己學校圖書館也逃不過」。