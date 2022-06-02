女大生網路約砲遇帥男模急了　狂借「學費」購4萬點數在線等

▲梁姓女大生在交友軟體約砲，竟遇詐騙集團傳血腥照恐嚇，女大生籌4萬元到超商買點數欲交付，幸被店員報警及時攔下，保住4萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

24歲梁姓女大生在交友軟體Tinder上約砲，遇到「男模」志峰立馬暈船，志峰要她先買4萬遊戲點數當押金才能約，女大生身上沒那麼多錢，志峰拿不到點數立刻翻臉，連傳幾張血腥照恐嚇她，女大生嚇得以「學費」為由向親友籌4萬元到超商買點數欲交付，幸好被店員報警及時攔下，保住4萬元。

台南市警五分局開元派出所表示，這是網路約會詐騙慣用手法，透過交友軟體尋找好下手被害人，偽裝家中貧困、兼職等等理由降低被害人戒心，在交友軟體或是通訊APP上詐騙集團可能早已把被害人的住址、工作地等等資訊摸透，約見面後就要求被害人到超商操作購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恐嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。網友會要求以遊戲點數支付見面費用，百分之百是詐騙，事實上對方根本不會出現。

警五分局呼籲，網路約會詐騙案頻傳，網路交友無法判斷對方身分真偽，勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數、或是金錢投資等等手法，就須多加留意，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙專線或是撥打110報案專線，以防遭詐得不償失。