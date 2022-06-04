女大生腦出血搶救14天亡！昏迷前打電話求救…救護車2小時後才到

▲彭美昏迷前曾打電話求救，接線員卻沒有派出救護車。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

河南鄭州大三的女大生彭美（化名）因腦出血昏迷，靠著呼吸器維持生命，搶救14天後仍不幸身亡，彭父得知女兒死訊，氣得出面指控，女兒身體不舒服時，曾撥打急救電話求救，沒想到講了8分鐘，對方還是沒有派車，最後救護車到場時，已經過了2個小時，質疑救護中心出車不及時，才導致女兒錯失醫療時機，最終不幸過世。

綜合陸媒報導，彭美今年20歲，就讀河南大學3年級，5月17日上午10點左右身體不舒服，獨自在宿舍內撥打急救電話求助，當時說話的聲音較小，還不斷大聲喘息，強調自己在鄭州的河南大學。

不過，彭美疑似意識不清，說出了「明倫校區」等話語，但鄭州只有河南大學的龍子湖校區，接線員再三詢問，仍舊不曉得明倫校區在哪，於是告知「位置說不清楚無法派車」，當時彭美症狀愈來愈嚴重，已經難以回覆問題。

彭美求救以後，救護中心沒有派出救護車，直到中午12點左右，室友回到宿舍，發現彭美情況明顯不對，再次撥打急救電話，救護中心才派車到校。

▲彭美打電話求助，但接線員因為不清楚位置，所以沒派出救護車。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



等到救護車到場時，彭美不斷發出痛苦呻吟，且身體抽搐、意識不清，旁人叫也叫不醒，到院時陷入昏迷，雖然緊急手術搶救，但術後仍沒有清醒，只能依靠呼吸器維持生命。

彭美靠著呼吸器維持生命，5月30日仍因腦出血去世，彭父為此悲痛不已，指控接線員瀆職，女兒明明已經多次說明，人在鄭州的河南大學，而河南大學在鄭州只有一個龍子湖校區，女兒到後面也意識模糊、說錯話，為何接線員不幫忙報警，或聯繫學校定位。

彭父指控，接線員還說了「我覺得你沒什麼事」等話語，以「孩子說不清楚位置」為由，沒有積極介入處理，才導致失去治療時機，女兒才會過世。校方得知事件後，也介入協助彭父處理後事，但沒有對事件發表意見。

消息在網路上引起廣泛熱議，鄭州市衛生健康委員會也緊急回應，已成立調查小組，對整件事發過程進行調查，後續將公布調查結果。

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