冷血殺害馬國女大生棄屍山區判死刑　兇嫌梁育誌再押2個月

▲涉嫌擄殺長榮女大生的梁育誌（中）遭高雄高分院裁定延押。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，橋頭地院3月18日判處他死刑，全案上訴高雄高分院後，梁育誌的羈押期即將屆滿，合議庭認為他涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延押2個月。

這起震驚社會的案件發生在2020年10月28日晚間，台南長榮大學馬來西亞籍24歲女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

▲梁育誌一審遭判死刑。（圖／記者吳世龍攝）



梁育誌被逮後辯稱沒有殺人之故意，僅是失手殺人，檢方認為梁嫌為滿足私慾，其於隨機挑選落單長榮女大生性侵未遂後，非但未有任何反省行為，反而變本加厲，再性侵殺害，且以繩結勒頭、毆打無反抗能力長榮女大生，使用此等令人髮指之凌虐手段，無理、任意剝奪無辜性命，完全無視過程中對方哭喊求饒之行為，偵結後依法對兇嫌梁育誌提起公訴，建請法院判處死刑。

馬國女大生命案橋頭地院在今年3月（18）日一審宣判，法官宣判依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。

由於梁育誌的羈押期即將屆滿，高雄高分院召開延押庭，法官認為梁嫌所犯最輕本刑10年以上，涉案情節重大，並被地院判處死刑，因此有高度逃亡的動機，因此仍裁定自6月21日起，延長羈押2個月。