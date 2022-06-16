民進黨台北市長誰來選？陳時中一句話　媒體人爆：在鬧脾氣

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對年底九合一大選，首都之戰僅有國民黨確定由立委蔣萬安出選台北市長，民進黨方面人選仍未定，原外界看好衛福部長陳時中挑戰大位，但近日民調低迷，也引來綠營換將的討論。資深媒體人黃揚明透露，之前被問到選舉，陳時中說「不必等我」，據說就是有點在鬧脾氣。

台北市長參戰人選，民進黨除了陳時中外，另外一位熱門人選則是前交通部長林佳龍。根據《震傳媒》13日發布最新台北市長民調，若蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人對決，由蔣萬安31.4%支持度領先，陳時中則以24.2%墊底，不過，若綠營改由林佳龍參選，則黃珊珊反而獲得更多泛綠選票，更一舉超越蔣萬安。

黃揚明分析，因為本土疫情的爆發讓民進黨民調整個都下滑，而主要原因是因為陳時中講了很多很荒謬的話，還有很多得罪人的言論，但陳時中要不要選其實要看兩個方面，首先，就民調來講，陳時中還是有機會，但陳時中有意願嗎？其實他上次在指揮中心說「不必等我」傳出是有點在鬧脾氣，在告訴黨中央如果你們要讓林佳龍去選，就可以不用理我。

黃揚明說，高層還沒有放棄陳時中的念頭，因為現在英系是北北桃竹黨部全拿，這是為了總統初選的超前部署，而林佳龍和賴清德相對比較好，如果林佳龍去選，賴清德就會突圍，所以站在派系角力角度來看，陳時中的機會還是最大。