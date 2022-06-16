陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　台大醫：重症通常一週後出現

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前確診。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診，昨日自行向媒體透露症狀包括發燒3天，目前已經退燒，也有服用抗病毒口服藥物。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今日指出，新冠出現重症平均是一週後，因此即便退燒、症狀減輕，也還無法完全脫離危險。

身為台大醫院小兒科醫師的李秉穎今接受周玉蔻專訪，被問到有沒有與陳時中聯繫。他表示，「大家都知道會互相關心，心理上互相安慰就可以」，並未以電話或視訊方式聯絡。不過，對於陳時中的病況，李秉穎說，不太清楚，僅知道他發燒3天，但也要提醒，出現重症的時間平均是1週後，所以發病後即便退燒或症狀減輕，「還無法完全脫離危險」要注意1星期後會不會有惡化等情形。

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不過，李秉穎也表示，陳時中有吃抗病毒藥物的話，「這機會應該降得很低。」

陳時中在6/12確診，症狀出現全身痠痛、打噴嚏和流鼻水等。而社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也在6/14快篩陽確診，加上陳時中等4名確診人員都在居家照護中。陳時中昨日也主動向媒體透露現況，確診後發燒3天，現在已經退燒，但仍有咳嗽，「咳起來骨頭會痛」，有遵照醫囑服用抗病毒藥物莫納皮拉韋。

▲李秉穎提到，新冠重症平均一週後出現，因此即便症狀減輕也不能輕忽。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）