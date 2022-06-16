　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉將在年底登場，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今（16日）接受廣播媒體專訪時表示，黨內評估民進黨最後將派衛福部長陳時中參選台北市長，屆時將盡力行銷台北市副市長黃珊珊，至於黃是否披民眾黨籍參選，她認為黃應準備好這一題怎麼答。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚指出，根據震傳媒日前發布民調，若黃珊珊與國民黨、民進黨台北市長參選人「三腳督」，與衛福部長陳時中對決時會居於第二；但民進黨若改推前交通部長林佳龍，黃珊珊反而勝過國民黨立委蔣萬安搶下第一。

對此，蔡壁如說，陳時中過去2年半在指揮中心報告防疫，創造高聲量與高知名度，剛擔任指揮官時的滿意度都維持在8成；但今年爆發Omicron疫情，台灣到4月時連快篩試劑、兒童疫苗都不足，陳時中的不滿意度提高，反映民眾重視自己健康權益。

蔡壁如說，民眾黨評估民進黨最後會派陳時中參選台北市長，至於是否三腳督對決時會勝出，她認為選舉不一定，但黃珊珊因近來防疫工作表現，外界看到她的行政能力，民眾黨會盡力行銷黃珊珊具備擔任市長的能力。

至於黃珊珊是否披民眾黨戰袍參選台北市長，蔡壁如說，曾與黃珊珊討論過，黃珊珊當時說大家可以討論但認為掛無黨籍參選比較好，因為相較掛民眾黨籍，這樣可以吸引到部分藍綠選票。

蔡壁如說，不論黃珊珊是掛民眾黨或無黨籍參選，她一直尊重，但黃珊珊應很堅定告訴外界掛黨籍或無黨參選的原因，「這一題她要準備好怎麼答」。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／氣象局示警「午後這3區迎大雨」　梅雨再炸1天
快訊／台南人妻弒夫「一刀斃命」！　呆坐現場：忍無可忍
陳時中染疫現況曝光　台大醫：還未完全脫離危險！
縱火9分鐘奪8命！警消未聽見呼救聲　遺體從2樓墜地
升息半碼還1碼今揭曉！一表看懂首購族　每月房貸各增多少
25歲男星被控毆打女友！　行房掐脖狠咬
快訊／孽子縱火8死！　倖存父「臉容憔悴」重返火場畫面曝光
快訊／輪胎行奪8命！陳彥翔燙傷「插管治療中」　點頭坦承縱火
來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨台北市長誰來選？陳時中一句話　媒體人爆：在鬧脾氣

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

警察、國安、鐵路等特考18日登場　考選部鼓勵分時分流進入考場

北市供透明屍袋「不錯過最後一面」　王浩宇認這原因「看了更崩潰」

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據：可能是中央政風人員

選新北市長對戰侯友宜？　蔡壁如曝「7成可能」：找柯文哲討論一下

快訊／蔡英文、柯建銘出手　鄭宏輝喊團結：竹市提名尊重黨

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她批衛福部：你還讓大鑫資訊賣1個月

林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

民進黨台北市長誰來選？陳時中一句話　媒體人爆：在鬧脾氣

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

警察、國安、鐵路等特考18日登場　考選部鼓勵分時分流進入考場

北市供透明屍袋「不錯過最後一面」　王浩宇認這原因「看了更崩潰」

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據：可能是中央政風人員

選新北市長對戰侯友宜？　蔡壁如曝「7成可能」：找柯文哲討論一下

快訊／蔡英文、柯建銘出手　鄭宏輝喊團結：竹市提名尊重黨

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她批衛福部：你還讓大鑫資訊賣1個月

林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

不補習上台大醫科！　台南一中勉勵學弟妹：自動自發最重要

新竹輪胎行縱火1家8死…其中4小孩喪命！他痛斥「孽子燒死家人」

揭開「BA.4、BA.5」4點真面目　醫：更易重複感染

民進黨台北市長誰來選？陳時中一句話　媒體人爆：在鬧脾氣

高雄賓士過彎閃車！動作太猛撞安全島...樹倒車頭毀

女遊客上龍舟自拍被罵爆　廣東網友：破壞我們千百年的傳統！

2把傘看清12年小開男友　她退婚嘆「只會說為我好」！理由曝網讚

快訊／台南人妻弒夫「一刀斃命」！　呆坐現場：忍無可忍…

梅雨再炸1天！氣象局示警「午後這3區迎大雨」　明起放晴溫度狂飆

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

互不退讓！遠雄稱大巨蛋國賠「應與議約脫鉤」　柯文哲秒否決

ET民調／林智堅滿意度69.7%！下一棒？　沈慧虹、鄭宏輝支持曝光

富樂快篩就是中國製　她氣炸：衛福部都是菜英文

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

10年後剩6所私立大學？　民眾黨：公立大學應同步減招

快訊／民進黨桃園市長最快下周提名　今徵詢3位「潛在人選」

她再搬馬維拉！批ECFA釀石斑魚被禁

更多熱門

相關新聞

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診，昨日自行向媒體透露症狀包括發燒3天，目前已經退燒，也有服用抗病毒口服藥物。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今日指出，新冠出現重症平均是一週後，因此即便退燒、症狀減輕，也還無法完全脫離危險。

北市供透明屍袋「不錯過最後一面」　王浩宇認「看了更崩潰」

北市供透明屍袋「不錯過最後一面」　王浩宇認「看了更崩潰」

選新北市長對戰侯友宜？　蔡壁如曝「7成可能」：找柯文哲討論一下

選新北市長對戰侯友宜？　蔡壁如曝「7成可能」：找柯文哲討論一下

陳時中「囂張沒有落魄久」

陳時中「囂張沒有落魄久」

台北市明啟用「確診亡者喪葬專區」　市民優先

台北市明啟用「確診亡者喪葬專區」　市民優先

關鍵字：

黃珊珊蔡壁如陳時中

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

新竹8死火警今早最新畫面曝

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

遭夫砍脖40歲女星身份疑曝！偶像女團出身

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

輪胎行孽子縱火8死！　Google評價5星零負評

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面