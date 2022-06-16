陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉將在年底登場，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今（16日）接受廣播媒體專訪時表示，黨內評估民進黨最後將派衛福部長陳時中參選台北市長，屆時將盡力行銷台北市副市長黃珊珊，至於黃是否披民眾黨籍參選，她認為黃應準備好這一題怎麼答。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚指出，根據震傳媒日前發布民調，若黃珊珊與國民黨、民進黨台北市長參選人「三腳督」，與衛福部長陳時中對決時會居於第二；但民進黨若改推前交通部長林佳龍，黃珊珊反而勝過國民黨立委蔣萬安搶下第一。

對此，蔡壁如說，陳時中過去2年半在指揮中心報告防疫，創造高聲量與高知名度，剛擔任指揮官時的滿意度都維持在8成；但今年爆發Omicron疫情，台灣到4月時連快篩試劑、兒童疫苗都不足，陳時中的不滿意度提高，反映民眾重視自己健康權益。

蔡壁如說，民眾黨評估民進黨最後會派陳時中參選台北市長，至於是否三腳督對決時會勝出，她認為選舉不一定，但黃珊珊因近來防疫工作表現，外界看到她的行政能力，民眾黨會盡力行銷黃珊珊具備擔任市長的能力。

至於黃珊珊是否披民眾黨戰袍參選台北市長，蔡壁如說，曾與黃珊珊討論過，黃珊珊當時說大家可以討論但認為掛無黨籍參選比較好，因為相較掛民眾黨籍，這樣可以吸引到部分藍綠選票。

蔡壁如說，不論黃珊珊是掛民眾黨或無黨籍參選，她一直尊重，但黃珊珊應很堅定告訴外界掛黨籍或無黨參選的原因，「這一題她要準備好怎麼答」。