675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源自中亞　商隊118人染疫亡事件





▲新研究指吉爾吉斯天山山腳一處社區是黑死病爆發源頭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紀錄最早的黑死病死亡病例於1346年記載，這個在14世紀中期肆虐歐洲等地的恐怖世紀傳染病，源頭一直是個謎團，不過近日《自然》（Nature）期刊發布的最新研究指出，研究人員經過DNA分析，在吉爾吉斯的天山山脈山腳處發現了黑死病的源頭。

黑死病於14世紀中期盛行，是人類歷史上最嚴重的一場瘟疫紀錄，往東遠至中國、往北到俄羅斯和北歐各國，往南則遠至埃及和印度，並幾乎肆虐全歐洲。黑死病於1346年在東方開始流行，同年紀錄第一起死亡病例，隨後在14世紀40年代散布至歐洲，造成當時歐洲人口30%至60%的人口死亡，全世界則有約7500萬人到2億人死亡，而直到15日以前，黑死病的源頭仍充滿爭議，主流說法認為是鼠疫發生動物傳人的情況。

《自然》期刊15日發布名為《14世紀歐亞中部的黑死病源頭》的研究報告，團隊成員、英國史特靈大學（University of Stirling）歷史學家斯拉溫（Philip Slavin）表示，他爬梳一項俄羅斯在1880年代的研究，其中一個線索吸引他的注意，當中照片和文字紀錄現今位於吉爾吉斯的一處古葬場，在1338年到1339年間下葬人數大增，且多個墓碑上面都寫下「死於瘟疫」。

其中一個墓是名為珊馬可（Sanmaq）的男性之墓，斯拉溫發現在2年間，珊馬可所屬的商隊團體就有至少118人死於瘟疫。短時間內出現的大量死亡，代表當時發生某種影響許多人的事件，而且這個事件距離黑死病爆發不過7至8年前。

古葬場在天山山脈山腳伊塞克湖（Issyk Kul）附近楚河溪谷（Chu Valley）的一個社區，陪葬物品顯示該社區以前是商旅往來經過的地點。斯拉溫表示該地有可能是人類感染鼠疫的其中一個源頭，零號病人當時應是在這一帶待過的人。

研究開挖古墓，並從其中7具遺骸牙齒採出DNA進行定序，發現鼠疫桿菌（Yersinia pestis），重建基因後和黑死病死者遺骸採出的鼠疫桿菌比對，發現古葬場的病株是10年後肆虐歐洲的所有鼠疫桿菌的祖先。他根據研究認為，極有可能是該地區的土播鼠將病菌傳染給人類，從而開啟此後500年的黑死病史。

研究顯示，該區域出沒的土撥鼠身上帶有和黑死病鼠疫桿菌最接近的菌株，成為團隊定錨黑死病爆發源頭的可信證據之一。

「這裡就是一切開始的地方，是黑死病的武漢」，團隊研究者之一、古遺傳學家克勞斯（Johannes Krause）說道。這次研究也證實了此前其他研究者關於中亞是黑死病起源的理論，並將確定時間與地點定錨。

義大利費拉拉大學體質人類學家布拉曼提（Barbara Bramanti）表示，「沒有什麼好懷疑的，（這一帶）就是發現很多與瘟疫有關的保留物。」