人畜共通疾病來襲！「最壞情況」還沒到來　專家曝：比黑死病恐怖

▲新冠肺炎肆虐全球，疫情未歇卻又有專家警告將有更恐怖的疾病來襲。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，近日又傳出致死率高、人畜共通的「立百病毒」恐成下一波流行疾病。專門撰寫環境相關議題的作家維達爾（John Vidal）對此提出警告，他表示「人畜共通」類的疾病，對人類的威脅就跟核戰爭一樣嚴重，一場比新冠肺炎還要嚴重的流行病正以「黑死病的規模」出現。

根據《鏡報》報導，環境作家維達爾在他投書的一篇文章中寫道，他曾與來自世界各地的專家進行談話，很不幸的，這些專家做出了一些令人感到沮喪地預測，並認為世界流行疾病疫情的「最壞情況」可能還沒到來。

肯亞奈洛比國際牲畜研究所負責人戴莉亞（Delia Grace Randolph）表示，她認為人類將迎來一波新的人畜共患疾病，這是一種新舊疾病的混合出現。維達爾則將這些新病毒的危害原因，歸咎於耕作和糧食生產變化，對動物自然棲地所造成的破壞；一種新病毒可能在幾周內席捲全球，並在人類做出反擊之前，透過航空旅行及無症狀病毒攜帶者，殺死數以萬計的人。

▼伊波拉病毒致死率平均約50%。（圖／路透）

倫敦大學學院（UCL）的生態學家報告指出，全球從1945年以來至少出現了335種新的潛在致命疾病，其中有超過200種是人畜共通的疾病（包括病毒、細菌、寄生蟲、真菌和病毒）。維達爾說，這些微生物存在於野生及圈養動物中，現在正一點一點的傳播給人類。

維達爾列舉出正在其他物種中傳播的致命病毒，包括在非洲愛滋病毒、伊波拉病毒、拉沙熱、馬堡病毒、猴病毒，中國的SARS、新冠病毒，拉丁美洲的查加斯氏病、馬丘波病毒、漢他病毒，以及澳洲亨德拉病毒感染症跟沙烏地阿拉伯的MERS。

他指出，人類改變了野生和農場動物的關係，破壞了牠們棲息地並將動物們聚集在一起，而且這一過程正在加速，如果我們不了解局勢的嚴重性，那麼現在正在流行的疾病，可能僅僅只是一種毀滅性事件發生的前兆。

▼立百病毒被認為極有可能從亞洲爆發。（圖／達志影像／美聯社）

維達爾還說，政府必須面對的挑戰是出現了一種新疾病，或者是一種變異的舊疾病，這種未知疾病可能像麻疹一樣具有傳染性，或跟伊波拉病毒一樣致命，到了那時，人類將要面對的是比新冠肺炎更嚴重的疾病大流行，規模很有可能超越在殺死歐洲三分之一人口的黑死病。