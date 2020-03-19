古代防疫口罩價值千金！怪異「鳥嘴面罩」前端有預防感染的昂貴藥材

▲14世紀歐洲治療黑死病的「瘟疫醫生」，帶著奇異的鳥嘴防疫面罩，價格相當昂貴。（圖／取自維基百科）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，人人搶購口罩，還有一個5元被嫌貴的情況，不過很少人知道，在古代的防疫口罩更是價值千金！14世紀歐洲爆發黑死病（鼠疫）時，造成3分之1人口喪命，當時的專職醫師為了避免被傳染，會戴起一種造型怪異的「鳥嘴面罩」，前端放置預防感染與掩蓋臭味的昂貴藥材，比起現代口罩來說成本更是高昂。

尖端出版社近日將出版《從零開始的圖解世界史筆記》，標榜只要2小時，就能透過圖文並茂、深入淺出的內容，了解人類文明演進近7千年的歷史大事記，書中同時介紹了許多有趣的冷知識。

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▲14世紀歐洲爆發黑死病時，當時專職的瘟疫醫師為了避免被傳染，會帶起鳥嘴形狀的面罩，又被稱為鳥嘴醫師。（圖／取自維基百科）

該書提到，在14世紀歐洲爆發黑死病時，當時專職的醫師為了避免被傳染，會帶起鳥嘴形狀的面罩，在鳥嘴前端會放置預防感染與掩蓋臭味的昂貴藥材，雖然造型怪異，但對比現代口罩來說，成本可是昂貴高級許多。因此當時的瘟疫醫師還被稱為「鳥嘴醫師」。

▲書中提到黑死病時期，教會和墓地有不少「死亡之舞」壁畫，象徵著「在死亡之前，不管你是誰都一樣」。（圖／尖端出版）

此外在黑死病猖獗時，教會和墓地更有不少「死亡之舞」主題的壁畫，特色是已成為骷顱的死者，牽著活人的手一起跳舞，描繪教皇、國王、農民等不同年齡的生與死者共舞的奇特場景，同時也象徵著「在死亡之前，不管你是誰都一樣」。

▲《從零開始的圖解世界史筆記》。（圖／尖端出版）



出版社表示，《從零開始的圖解世界史筆記》將在3月19日上市，用簡單的圖表化繁為簡，帶讀者迅速理解國際情勢為何演變至今，也了解歷史如何影響我們的日常生活，打開世界觀。

＊瘟疫醫生及鳥嘴面罩圖片取自維基百科