八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲指部派員清理民眾喊讚

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉湖本村是八色鳥的故鄉，該村通往坪頂的產業道路，兩旁綠樹成蔭，是斗六與鄰近居民健行、騎單車、散步的好地方，也是筍農往返農地必經之路。連日梅雨造成道路雜草加速生長，甚至蔓延路面，嚴重影響筍農及登山客人車安全，今（15）日在國軍人員的協助整理之下，讓整條道路變得更舒適安全。

▲健行民眾路過，紛紛豎起大拇指喊讚，頻頻向國軍人員道謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

陸軍砲兵部隊測考中心今日由民事官鍾炘志少校率7員前往該產業道路，協助將兩旁雜草去除及整理乾淨，期間不少健行、騎單車的運動民眾路過，紛紛豎起大拇指喊讚，也頻頻向國軍人員道謝。蔡姓農民說，現已進入筍子採收期，湖本通往坪頂的道路是採收筍子的必經道路，獲得國軍弟兄的協助，讓運送農產的道路更安全。

▲陸軍砲兵部隊測考中心今日由民事官鍾炘志少校率7員前往該產業道路，協助將兩旁雜草去除及整理乾淨。（圖／記者蔡佩旻攝）

砲測中心民事官鍾少校表示，國軍無論何時何地，發生任何事，國軍總是會站在第一線，舉凡天災、人禍、意外救災、疫情等等，本於軍民本一家，對於今日協助地方環境的整理，可以讓環境及用路人更舒適更安全，國軍弟兄的責任絕對是責無旁貸。

▲登山民眾指出，雜草往路面蔓延，行走時都需走到路中央，如逢車子行經容易發生危險。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員邱世文說，日前接到很多筍農及登山客的陳情，剛好今日可以獲得砲測中心國軍弟兄的協助整理，國軍本於軍民本一家的精神，讓地方感受國軍弟兄不僅在守護國家安全之外，又對於地方可以協助幫忙，相信整個湖本通往坪頂的道路，整個地方的環境可再煥然一新。

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）





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