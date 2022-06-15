　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲指部派員清理民眾喊讚

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉湖本村是八色鳥的故鄉，該村通往坪頂的產業道路，兩旁綠樹成蔭，是斗六與鄰近居民健行、騎單車、散步的好地方，也是筍農往返農地必經之路。連日梅雨造成道路雜草加速生長，甚至蔓延路面，嚴重影響筍農及登山客人車安全，今（15）日在國軍人員的協助整理之下，讓整條道路變得更舒適安全。

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲健行民眾路過，紛紛豎起大拇指喊讚，頻頻向國軍人員道謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

陸軍砲兵部隊測考中心今日由民事官鍾炘志少校率7員前往該產業道路，協助將兩旁雜草去除及整理乾淨，期間不少健行、騎單車的運動民眾路過，紛紛豎起大拇指喊讚，也頻頻向國軍人員道謝。蔡姓農民說，現已進入筍子採收期，湖本通往坪頂的道路是採收筍子的必經道路，獲得國軍弟兄的協助，讓運送農產的道路更安全。

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陸軍砲兵部隊測考中心今日由民事官鍾炘志少校率7員前往該產業道路，協助將兩旁雜草去除及整理乾淨。（圖／記者蔡佩旻攝）

砲測中心民事官鍾少校表示，國軍無論何時何地，發生任何事，國軍總是會站在第一線，舉凡天災、人禍、意外救災、疫情等等，本於軍民本一家，對於今日協助地方環境的整理，可以讓環境及用路人更舒適更安全，國軍弟兄的責任絕對是責無旁貸。

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲登山民眾指出，雜草往路面蔓延，行走時都需走到路中央，如逢車子行經容易發生危險。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員邱世文說，日前接到很多筍農及登山客的陳情，剛好今日可以獲得砲測中心國軍弟兄的協助整理，國軍本於軍民本一家的精神，讓地方感受國軍弟兄不僅在守護國家安全之外，又對於地方可以協助幫忙，相信整個湖本通往坪頂的道路，整個地方的環境可再煥然一新。

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖本村往坪頂產業道路雜草橫生，影響筍農及登山客出入，國軍派員協助整理讓整條道路變得更舒適安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

►賓士車衝人群　北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴

►快訊／助確診亡者一路好走！　雲林訂定殯葬業統一收費4.5萬

►大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

►絕美溢洪畫面曝！雲林湖山水庫滿水位　半圓形瀑布如白絹浪漫
 

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年
黑心快篩賺暴利　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」
入境3+4上路　後4天開放申請更換地點
逆轉！保七警命案　妻一刀捅死他
快訊／學生制服取消繡名字！　下學年開始
快訊／BA.4、BA.5再增26例　分別從10國家入境
快訊／首例青少年MIS-C　13歲男染疫1個月後「連燒4天」
快訊／死亡+143！　30多歲男發病到死亡僅4天
快訊／今本土+68939例「2縣市破萬」　各縣市確診曝
快訊／143人死　本土+68939「再攔截26例BA.4、B
LIVE／本土確診將破300萬例　指揮中心最新說明
陳隨意22歲校花女兒畢業照曝光！　網讚：像TWICE定延

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

台東海端國小重建教師宿舍動土　盼給偏鄉教師安全授課環境

111年度王詹樣基金會獎助學金發放　1293學子受惠

八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲指部派員清理民眾喊讚

台東縣全數回收富樂快篩試劑　尚未付款將退回廠商

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

天才演奏家周善祥來台首場管風琴獨奏　屏東演藝廳登場

警察節送賀禮！　台東縣明年再提高超勤津貼

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資　挹注台南實物銀行助弱勢

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

台東海端國小重建教師宿舍動土　盼給偏鄉教師安全授課環境

111年度王詹樣基金會獎助學金發放　1293學子受惠

八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲指部派員清理民眾喊讚

台東縣全數回收富樂快篩試劑　尚未付款將退回廠商

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

天才演奏家周善祥來台首場管風琴獨奏　屏東演藝廳登場

警察節送賀禮！　台東縣明年再提高超勤津貼

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資　挹注台南實物銀行助弱勢

3+4自主防疫若徹夜未歸　指揮中心：由防疫旅館通報「最高罰15萬」

徐若瑄宣佈重啟演唱會！　「最新開唱日曝光」：都是最好的安排

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

新台幣發行73週年　曾印製唯一限量「50元塑膠鈔券」

長榮航空打造「綠色馬拉松」　孫嘉明：朝2050淨零碳排努力

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

大鑫進口富樂快篩C線消失　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」

《肯拼兄妹》搶魚初體驗 TRASH反差魅力圈粉李佳穎

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

阿里山公路驚見無人機車奔馳

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

即／中壢2天內2火警！商店起火家具、骨董狂燒

搜救人員架設垂降救回

65歲中風婦染疫　6天後病死護理之家

即／台電大潭電廠工地鷹架倒塌　6男遭壓傷

南警首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

台南芒果即將開賣

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

桃園開設26處接種站　推長者第4劑接種

南投縣發1萬8726劑公費快篩試劑予公務員

地政所短命徵才公告 1人報名錄取

台東縣全數回收富樂快篩試劑　將退回廠商

高粱、大豆災損15日起現金救助申請

更多熱門

相關新聞

王詹樣基金會獎助學金發放　1293學子受惠

王詹樣基金會獎助學金發放　1293學子受惠

台塑企業自2004年開辦「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已2萬2千多人受惠，累計發出6千900多萬元。今年麥寮鄉、台西鄉共1293人通過申請，並於6/14、6/15於各村陸續發放，低收入戶大學1萬元，高中5千元，中低收入戶大學5千元，高中3千元，一般家庭大學2500元，高中1500元。

北港武德宮前廣場大亂鬥　13人起訴

北港武德宮前廣場大亂鬥　13人起訴

即／助確診亡者一路好走　雲林訂定統一收費4.5萬

即／助確診亡者一路好走　雲林訂定統一收費4.5萬

雲林湖山水庫滿水位　半圓形瀑布如白絹浪漫

雲林湖山水庫滿水位　半圓形瀑布如白絹浪漫

男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

關鍵字：

雲林國軍陸軍砲兵部隊測考中心湖本村

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面