5月訪日外籍旅客高達14.7萬人！創2年來新高　連2月破10萬

▲日本5月的入境外籍旅客人數突破14萬，創下2020年同期的14.6倍。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府觀光局（JNTO）稍早公布最新統計數字，5月的訪日外籍旅客來到14萬7000人，同時也是連續第2個月突破10萬大關。事實上，受到疫情影響，日本自2020年3月後，單月的外籍入境旅客數就未曾超過10萬人，直到2022年4月才睽違2年首度來到13萬9500人。隨著入境規範持續放寬，到訪日本的外籍旅客數也預計將大量增加。

根據《日本放送協會》報導，日本當局4月將單日入境上限人數從7000人提高至1萬人，並在6月再度將入境上限人數提高至2萬人，同時開放以觀光為目的的團客入境，也吸引了更多商務客、技能實習生以及外籍旅客訪日。

日本政府觀光局表示，5月到訪日本的外籍客就有14萬7000人，是2年前同一時期的14.6倍。其中來自越南的旅客最多，高達3萬9000人，其次則分別為中國的1萬7600人、南韓8800人。

不僅如此，4月的訪日外籍旅客人數也有13萬9500人，是日本2020年3月正式爆發大規模疫情後，時隔2年首度突破10萬人。而4月的訪日外籍旅客主要來自越南，共2萬9800人，其次則為中國2萬2400人、印尼1萬1700人、菲律賓8500人以及南韓7700人。

隨著日本政府6月10日開放團體客以觀光為目的入境日本，預計6月下旬就會正式開始有旅行團赴日觀光，屆時入境人數將會再持續提高。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》