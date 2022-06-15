韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

▲ 南韓逐漸回歸疫情前的日常生活。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓調查顯示，相較於年輕確診者，中壯年者感染新冠肺炎康復後，出現長期後遺症「長期新冠」的風險較高，而因長新冠住院的患者中，每10人就有4人出現肺炎。為在冬季疫情再度爆發以前做好準備，專家認為有必要廣泛施打肺炎鏈球菌疫苗。

綜合韓媒報導，韓國輝瑞製藥公司14日以「長新冠及肺炎」為主題召開記者會，翰林大學聖心醫院呼吸道內科教授鄭基石（音譯）說明，染疫康復後因長新冠再度入院的患者中，因呼吸道感染住院的患者最多，佔比達58.2％，而其中77.2%的患者出現肺炎，代表因新冠長期後遺症而求醫的患者中，每10人約有3至4人受肺炎所苦。

鄭基石解釋，感染新冠病毒等呼吸道病毒過後，再度感染其他細菌的風險增大，由於病毒進入體內後影響健康及免疫力，完全恢復以前，若有其他細菌進入體內引發合併症，後遺症就會拉長，其中最危險的就屬肺炎鏈球菌。肺炎鏈球菌是導致肺炎的其中一種細菌，也可能感染其他器官，引發不同疾病。

該研究也發現，45至69歲的中壯年者染疫後出現長新冠的風險比18至24歲確診者高出4.4至4.5倍。

鄭基石主張，應大規模施打肺炎鏈球菌疫苗，由於第3及第4劑新冠疫苗或染疫形成的免疫力看來在秋季就會見底，在那之前應盡可能讓越多人接種肺炎鏈球菌疫苗，才能減少今冬疫情再度爆發後因後遺症造成的人命損失。

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