基隆+837！空床率創新高46.4%　林右昌：疫情持續低穩

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心15日公布國內本土病例新增6萬8939例，基隆新增837例，外縣市通報159例，占19％。市長林右昌表示，在這837例中，其中女性433人、男性404人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有148人占17.68%，35-44歲次之，有140人占16.73%；至於75歲以上的長者有34人、65-74歲有78人、6歲以下有54人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計958人；全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報4236人，4017人症狀給藥；6月15日上午通報確診40人，其中40人症狀給藥。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有237床，目前已收治127人、空床110床，空床率46.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、中症15名、輕症28名；部立基隆醫院，重症2名、中症10名、輕症16名；三總基隆分院，中症2名、輕症1名；礦工醫院，輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬3722人，利用快速通道的有2萬9755人，有5萬1780人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬9335人，其中條件不符合則有1萬2445人。

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