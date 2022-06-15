111年度王詹樣基金會獎助學金發放　1293學子受惠

▲「王詹樣基金會獎助學金」，於今明2日在麥寮鄉、台西鄉發放，林媽媽幫孩子領獎頻向台塑人員道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業自2004年開辦「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已2萬2千多人受惠，累計共發出6千900多萬元。今年麥寮鄉、台西鄉共1293人通過申請，並於6/14、6/15於各村陸續發放，低收入戶大學1萬元，高中5千元，中低收入戶大學5千元，高中3千元，一般家庭大學2500元，高中1500元。

「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」發放對象為設籍麥寮、台西鄉高中及大學學子，麥寮鄉村長表示，台塑企業提供獎助學金，不僅給學生鼓勵，對低收或中低收入戶家庭而言，獎學金更足以協助減輕家庭經濟負擔，提供一種無形的支持力量，台塑企業對栽培在地子弟的用心和付出可說是有目共睹，希望能持續維持廠鄉一家親的良好互動。

今日一名幫孩子領獎的林媽媽表示，孩子就讀國小時，常因工作無法幫孩子準備早餐，多虧有台塑愛心營養早餐，讓孩子每天能享用溫熱餐點；升高中後，學校師長向他提起台塑獎助學金，鼓勵孩子認真讀書，領取獎學金以貼補家用及補習費，孩子也很爭氣，升高中後每次皆通過審核，獎狀更是陳列在書櫃上，時時提醒自己要認真向學。

林媽媽說，相當感謝台塑企業，從國小的營養早餐到現在每年領取兩次獎學金，一年三節更有年節低收入戶禮金及禮盒，生活中都有台塑企業的關懷和照顧，也期許孩子之後升上大學可以繼續努力，持續領取獎學金。

台塑企業表示，秉持「取之社會，用之於社會」精神關懷弱勢，多年來透過各項敦親睦鄰及公益活動回饋地方，對地方更有各項基礎建設及地方特色活動贊助，積極融入在地生活，讓鄉親感受到滿滿的關懷，更期許發揮拋磚引玉，為社會創造正向、溫暖的正能量。



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