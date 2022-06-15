42歲辣媽專挑小鮮肉！　她爽曝：年輕肉體「纏綿整晚」超敢玩

▲42歲的梅伊（Lana May）只和小鮮肉交往。（圖／翻攝自IG／@thelanamay）



記者張方瑀／綜合報導

社會上常見年長大叔跟嫩妹在一起，但熟女跟小鮮肉約會就常招來側目，但國外一名42歲辣媽就不懼外界眼光，堅持只和小鮮肉交往，「和這些年輕人在一起，我覺得自己就像女王，被這些年輕、完美的肉體給淹沒，讓我能夠永保青春。」

▲梅伊和17歲的女兒莎夏（Sasha）。（圖／翻攝自IG／@thelanamay）



根據《鏡報》報導，現年42歲的梅伊（Lana May）在30歲離婚後，獨自帶大現年17歲的女兒莎夏（Sasha），而這12年來，梅伊都堅持只和年輕的小鮮肉約會，有時交往對象甚至比女兒大沒幾歲。

梅伊說，這些年輕男子更勇於嘗試新鮮事，不論是情趣用品或是特殊服裝，「和這些年輕人在一起，我覺得自己就像女王，他們思想更開放，什麼都願意做，和他們相處一個晚上後，我的眼睛變得閃閃發光。」

▲梅伊表示．社會還是慣性認為女人和年紀小的男生交往是錯的。（圖／翻攝自IG／@thelanamay）



梅伊說她通常會透過交友軟體認識小鮮肉，有時候會在路上被搭訕，也會叫女兒介紹朋友給她認識。梅伊形容，這就像喝了「青春果汁」一樣，這些小鮮肉可以讓她永保青春，就算約會對象跟女兒年紀差不多，她也完全不在乎，而且她的家人也都相當支持。

辣媽配鮮肉的組合還是常常遭到外界側目，梅伊則說，「社會還是慣性認為這是錯的，如果是老男人做就沒人在乎，但女人這樣做似乎就是恥辱。」她認為，和小鮮肉交往讓她成為更好、更年輕的人，「我被這些年輕、完美的肉體給淹沒了，所以我也要好好照顧自己，才能跟上他們的腳步，這完全就是雙贏。」

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