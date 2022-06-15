15歲弟當「性玩具」！40歲地方媽媽硬上1年　搞大自己肚子

▲ 少年長期遭女子虐待，被迫性交及吸食毒品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起離譜事件，一名地方媽媽將一名未成年的少年當成自己的「性玩具」，強迫他與自己發生關係，直到懷上他的孩子，更定期提供毒品給他，近日被判9年6個月徒刑。

根據《利物浦回聲報》，40歲女子坎貝爾（Sarah Campbell）2016年至2017年期間持續虐待一名15歲少年，將他當成洩欲工具，曾在高爾夫球場與他發生關係，還曾在房間裡有其他人在睡覺時強迫他與自己性交，且定期提供毒品。

檢察官斯諾登（Martine Snowdon）表示，受害者坦承，會定期和坎貝爾一起吸食她提供的大麻和古柯鹼。而坎貝爾為了避免被社福機構或其他人注意到，每天都要受害者在不同時間上門並躲起來。

坎貝爾因此懷孕後被控犯下多次性侵，竟還暗指是受害者性侵她。檢方指控，此舉令受害者更加痛苦。她在去年審判開始後逃跑，在未出席審判的狀況下被判有罪。

她的律師克里斯蒂（Simon Christie）主張，坎貝爾也遭受虐待，曾為此尋求諮商。但法官指出，她將受害者當成自己的性玩具，剝奪他童年的一部份，犯下9項與兒童發生性行為的罪行，日前被判入獄9年6個月。

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