白車高速過彎失控連環撞　零件噴飛車頭全毀！路邊停車秒成廢鐵

記者許權毅／台中報導

台中潭子潭興路三段與勝利九街的交叉路口，15日上午6時許發生一起嚴重車禍，一名30歲白車男駕駛疑似車速過快，失控撞上停在路邊的2輛自小客車，白車車頭全毀，路邊黑色轎車遭到大力撞擊，整輛車半毀，另一台白色休旅車也遭到波及。







▲台中潭子15日上午發生一起嚴重車禍。（圖／網友魏先生提供）



目擊者魏先生指出，當時白車疑似車速過快，高速撞上停在路邊的兩台轎車，所幸路邊2台車上沒有人。台中消防局表示，白車由該30歲男子駕駛，事發後男子因為胸悶，被緊急送往慈濟醫院就醫。