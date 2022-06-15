台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

▲台南芒果即將開賣，市長黃偉哲說，消費者如果想吃甜度高、香氣濃郁、品質佳的台南芒果，趕緊把握機會搶先預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年6月下旬至7月為台南芒果盛產期，台南市政府今年將持續以內銷、外銷及多元加工等產銷策略穩定芒果市場，市長黃偉哲表示，受到異常氣候影響，今年台南芒果產量銳減，消費者如果想吃甜度高、香氣濃郁、品質佳的台南芒果，趕緊把握機會搶先預購。

農業局長李建裕指出，為了穩定台南芒果產銷，農業局啟動多項產銷措施。今年恢復辦理2022台南國際芒果節的實體活動，規劃辦理產區及消費地系列展售活動，同時增加線上及網路行銷，提升台南芒果之曝光率及買氣，並持續拓展外銷市場，鼓勵民眾及企業使用「台灣下單 日本取貨」芒果訂購服務，維持芒果產銷穩定。





農業局表示，即將進入台南芒果盛產期，今年預計採收至7月下旬，喜愛芒果的消費者請把握機會進行預購。農業局網站也提供農會、合作社及青農等單位的芒果訂購資訊(https://reurl.cc/moA7E1 )，歡迎民眾踴躍訂購，訂購資訊如下：

1. 台南市農產運銷股份有限公司：06-5905907、0900-308828

2. 台南市南瀛農產國際行銷股份公司：06-5745420、0989-214973

3. 官田區農會：06-5791221轉301、302、308

4. 南化區農會： 06-5771517、06-5775111

5. 玉井區農會： 06-5748551、06-5748553

6. 楠西區農會：06-5751612轉217

7. 左鎮區農會：06-5732094、06-5731046

8. 山上果菜生產合作社： 06-5774247

9. 楠西區福農果菜運銷合作社：06-25589663、0988-191732

10. 玉井聯興青果生產合作社：0963-613777

11. 楠西區 農芒：0933-334201