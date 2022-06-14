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台南確診+6288名　黃偉哲盼中央優先撥配防疫物資

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，今年累計確診人數為18萬2862名，感染率達到9.49％，接近台南市人口一成，黃偉哲持續呼籲市民打滿疫苗、做好防疫措施，也表示中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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另外，黃偉哲也表示，因應暑假即將來臨，5-11歲第二劑疫苗的接種已在規劃安排中，12-17歲疫苗第二劑接種進度也良好，目前也未傳出有第二劑疫苗嚴重不良反應，呼籲家長安心讓家中孩子接種、建立保護力。

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局科長林曉玫提醒，中央流行疫情指揮中心宣布，邊境有攔截到Omicron亞型變異株BA.4及BA.5的確診案例，面對多變的病毒株，接種疫苗與追加劑仍可降低中重症發生與死亡率，台南打疫苗系統也持續提供預約服務中，歡迎市民多加利用。

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局再次提醒，從6/15開始零時起，台灣入境居家檢疫天數將放寬為3+4天，境外回國的民眾務必注意最新規定。

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市今日新增6288名本土個案中，以30至39歲年齡層確診人數1190人占比最高，比率為18.9%；其次為40至49歲確診者共1126名，比率17.9%；20至29歲確診者1016名，比率16.2%。另外目前台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.4%、81.5%、1.3%、66.6%。

▲台南市長黃偉哲公布新增6288名確診個案，因中南部疫情高峰仍然持續，期盼中央接下來的防疫物資配發能夠以中南部優先，以應對目前的疫情趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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