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國道警舉槍自戕命危　基層秀截圖喊霸凌！關鍵畫面竟選擇性消失

▲國道警舉槍自戕！關鍵畫面竟選擇性消失　基層秀截圖喊霸凌。（圖／讀者提供）
▲有員警拿出工作群組截圖表，認為柯員生前遭長期霸凌。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國道竹林分隊25歲柯姓警員14日凌晨在國道舉槍自戕命危，警方對外說明，柯員疑因感情因素走上絕路，不過，該分隊卻有員警私下向媒體爆料，指柯員長期受上級長官霸凌，例如要求柯員掃落葉，卻調監視器要其他人「觀摩」，或是用密錄器「監督」同事。

分隊員警拿出2021年10月的截圖向媒體爆料，指徐姓小隊長不滿柯員將落葉掃到機車停車區，在群組點名柯員，不只調出柯的掃地畫面，同時還調出其他「模範同事掃地畫面」要大家「好好比較」、「觀摩」，徐更稱「不要說我針對誰，大家看影片就能知道」。

▲國道警舉槍自戕！關鍵畫面竟選擇性消失　基層秀截圖喊霸凌。（圖／讀者提供）

▲分隊員警証實，徐小曾在寢室圈養龍貓，但因為寢室主人抗議，沒多就就撤掉了。

爆料員警說，徐姓小隊長私自調閱駐地監視器擷取影像已違反單位內部監視器使用規則，但長官們都睜一隻眼閉一隻眼，徐還會罵人「垃圾」、「統調上來的都米蟲」、「不會開手排車不會處理事故」、「一群混吃等死的垃圾」，讓小組成員壓力很大，深怕被公開點名檢討。

最令基層員警痛苦的不只小隊長的管教作風，還有上級長官睜一隻眼閉一隻眼的心態，高層長官來來去去，都是過個水就走了，只想著趕快平安下莊就好，誰也不願意去當這個惡人，基層每日水深火熱，苦不堪言。去年徐小隊長曾在同仁寢室內圈養了幾籠龍貓(絨鼠)，雖然沒多久就被該名同仁要求下撤除，但身為公務執法人員卻用公家電開起飼育場，也讓基層警感到「雙標」。

分隊有員警私下透露，徐姓小隊長的確「有時」會用密錄器側錄同仁，「不過是去年啦，今年已經沒有了」，至於霸凌一事，員警也表示，徐小帶隊風格比較像30年前的軍事教育，放在過去，可能老一輩的同仁會覺得只是要求嚴格，但是隨著時代變遷，這種管理方式放到現在，恐與霸凌畫上等號。

除此之外，事發當日，柯員與徐小一同值勤，但車上的行車紀錄器卻出現異常，畫面停留在12日，13日沒上班沒啟動，14日兩人執勤期間卻無畫面。外界雖懷疑行車紀錄器「哪有那麼剛好」，竹林分隊也表示，目前設備已經送回去還原，大隊部也希望盡快釐清各種疑慮，還給相關人等一個公道。

至於霸凌一說，竹林分隊昨晚也做出回應，經調查柯員日記、同事對話與返回高雄家中與母親透露，幾乎與初戀女友分手有關，並無提到工作職場等內容，因此初判柯員輕生因與感情因素有關。另柯員因初任警察3年尚在學習階段，縱使該分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，經查尚無職場霸凌情事，至於針對徐姓小隊長的指控，也將進行調查，釐清細節。

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