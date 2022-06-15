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警察節送賀禮！　台東縣明年再提高超勤津貼

▲台東縣長饒慶鈴在警察節當天宣布，明年將繼續增加警消人員的超勤津貼，為警消人員打氣。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴在警察節當天宣布，明年將繼續增加警消人員的超勤津貼，為警消人員打氣。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣縣長饒慶鈴15日宣布，為了感謝辛苦的警消同仁，縣府在財政穩定且有賸餘的情況下，明年將繼續增加警消人員的超勤津貼，從今年的每月1萬3500元調高為1萬4000元，這將是連續第4年調升，除為警消人員打氣，也盼能以更優質的服務守護台東縣民們安全。

饒慶鈴表示，她一向重視警消同仁的福利，台東幅員大、警消人員人力有限，近年來又因為疫情關係，勤務更加繁重，各種情況都需要警消弟兄的協助，讓原本守護人民安全的艱重任務變得更加辛苦。所以在今天警察節特別宣布，明年度將再調高警消超勤津貼來為同仁加油打氣，是自上任後連續4年每年調升警消的超勤津貼，至今已達每月1萬3500元，明年再調超勤津貼500元到1萬4000元。並強調，在台東財政穩定且有餘裕的情況下，未來也會視財政狀況繼續這項措施。

此外，饒慶鈴進一步說明，根據2022《遠見》縣市長施政滿意度調查，台東在消防與公共安全、警政治安等施政面向持續居全國前3名，且滿意度是四年來最好，在消防與公共安全面向成績最為優異，比去年大幅進步11名次，為全國第2。為了給警消同仁打氣，除了明年度提高超勤津貼外，也陸續汰換警用車輛、改善廳舍環境，就是要提供人民的保母更安全的配備、更舒適的工作環境。

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