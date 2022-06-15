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社會 社會焦點 保障人權

電腦公司主管竊商業機密給同業　勾結3年公司損失上億...5萬交保

▲桃園市某電腦零組件國際公司黃姓主管涉嫌竊取公司客戶、零組件等商業機密予競爭公司陳姓負責人，桃園檢方14日發動搜索約談黃、陳2人到案，訊問後諭令各5萬元交保候傳。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市某電腦零組件國際公司黃姓主管涉嫌竊取公司客戶、零組件等商業機密予競爭公司陳姓負責人，桃園檢方14日發動搜索約談黃、陳2人到案，訊問後諭令各5萬元交保候傳。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市捷毅國際黃姓主管遭指控在2019年起涉嫌將公司客戶、電腦零組件、銷售品項、價格等商業機密予競爭對手齊易公司陳姓負責人，致使公司損失逾億元重大損失，桃園地檢署檢察官指揮偵辦，14日約談黃、陳2人到案，並搜查相關資料，經偵訊後依妨害工商秘密、違反營業秘密、背信等罪嫌偵辦，偵訊後諭令2人各5萬元交保候傳。

檢警調查，桃園市捷毅國際成立於2002年，主要經營電腦零組件通路商，提供個人電腦、伺服器與工業電腦相關零組件，包括CPU、儲存裝置、觸控面板等，競爭廠商齊易的陳姓負責人，原是該公司員工，2019年間離職後另外成立貿易公司，拉進該公司張姓與黃姓員工共事。

檢方查出，齊易與捷毅國際銷售模式與客戶層相近，涉嫌勾結電腦黃姓主管，以其職務之便竊取公司下游廠商、客戶資料、銷售品項、價格等商業機密，與齊易的陳姓負責人勾結長達三年，致使公司蒙受上億元商業損失。

桃檢接獲檢舉後經長期蒐證，14日由桃園市調處人員帶回齊易陳姓負責人、張姓與黃姓員工，以及捷毅國際黃姓主管等4人調查，4人偵訊時均否認犯案，檢方訊後諭令陳姓負責人、黃姓主管各5萬元交保，張姓、黃姓員工則無保請回。

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