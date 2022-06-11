桃園4命慘案夫妻爆頭亡　法醫下週一提早解剖釐清冷血行兇過程

▲新北市李姓夫妻命案被棄屍在高鐵桃園站私人停車場，家屬發現後向警方報案，圖為警方在現場上搜索。（圖／記者楊淑媛攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓夫妻慘遭殺害後放在BMW轎車行李箱內再被棄屍在高鐵桃園站停車場，負責指揮偵辦的桃園地檢署檢察官10日相驗後，初步認定2人頭部有多處遭鈍器擊傷傷口，但真正死因仍需解剖釐清，檢察官最快下週一就會同法醫進行解剖。此外，兇嫌與2名死者應為熟識朋友，但為何突然痛下殺手，除了金錢糾紛外是否還有其他原因，都有待檢警進一步釐清。

▲新北市李姓夫妻命案被棄屍在高鐵桃園站私人停車場，家屬發現後向警方報案，警方在蒐證結束後在現場清掃血水。（圖／記者楊淑媛攝）

據指稱，死者李姓夫妻從事人力仲介業，中壢警方根據死者姊姊報案後趕往棄屍現場的高鐵桃園站私人收費停車場打開後車廂驚見2人已死亡多時，車旁留下大灘血水，警方報請桃園地檢署相驗，檢察官初步勘驗後查出，2名死者為李姓夫妻，其中頭部有多處鈍器傷勢，真正死亡原因需待解剖方能釐清。

▲新北市李姓夫妻命案被棄屍在高鐵桃園站私人停車場，家屬10日在現場招魂，其中4個牌位代表夫妻2人與未出世的龍鳳胎。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警專案小組已掌握與死者熟識之泰國男子涉有重嫌，但案發當日已潛逃出境，目前桃檢已指揮刑事局與泰國警方交涉，將涉案男子引渡回台。

▲新北市李姓夫妻命案被棄屍在高鐵桃園站私人停車場，家屬10日晚間在現場招魂。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，由於家屬希望早釐清這起2屍4命命案，為釐清真正死因，檢方原本排定下週四解剖，希望能提前解剖，端看法醫研究所是否能抽出時間配合，最快可能下週一提前解剖，盡快釐清死因。

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